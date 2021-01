Panica la Barcelona! Doua cazuri de COVID-19 au fost depistate la echipa catalana! Antrenamentul de marti a fost amanat

Ronald Koeman a fost fortat sa anuleze ultimul antrenament dinaintea meciului cu Athletic Bilbao.

Conform Mundo Deportivo, doi membrii ai staff-ului tehnic al echipei catalane au fost testati pozitiv la coronavirus. Astfel, fotbalistii au fost chemati marti la baza de pregatire doar pentru a fi testati, antrenamentul fiind anulat.

Barcelona cancel training after two positive coronavirus tests among players https://t.co/BWtzJD8jOo — Indy Football (@IndyFootball) January 4, 2021

Conform sursei citate, dupa ce au efectuat testele, fotbalistii au plecat acasa, iar doar in cazul in care toate testele vor iesi negative, jucatorii si staff-ul se vor intoarce la baza pentru efectuarea antrenamentului.

Meciul de miercuri al catalanilor impotriva lui Athletic Bilbao este in pericol sa nu se dispute doar in cazul in care vor fi atat de multi jucatori infectati incat Koeman sa nu poata avea la dispozitie minim 13 jucatori valizi.

Barcelona - Athletic Bilbao se joaca miercuri, 06 ianuarie, de la ora 22:00 si este transmis LIVE TEXT pe www.sport.ro

