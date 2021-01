Gane a dat noi detalii despre situatia de la Dinamo: "Ne-au spus ca pana vineri o sa plateasca! S-au gasit bani pentru testele Covid!" Care este situatia lui Camara

Antrenorul lui Dinamo a oferit informatii de ultim moment referitoare la situatia de la echipa.

Antrenorul in varsta de 49 de ani a dezvaluit ca a primit din nou promisiuni din partea conducerii ca se vor rezolva o parte din probleme pana la sfarsitul acestei saptamani.

"Am vorbit cu domnul Serdean si cu domnul Talnar si ne-au spus ca pana vineri o sa se plateasca unul sau doua salarii. Nu credem, le-am spus in fata ca nu credem, pentru ca ce s-a intamplat in ultimele luni a fost o bataie de joc, a fost josnic. Ne-au spus ca pana la sfarsitul saptamanii o sa plateasca ceva. E foarte grav daca nu se intampla.



Nu stiu ce decizie se va lua, dar exista o stare mare de ingrijorare in jurul nostru si baietii sunt foarte suparati ca au ramas fara bani de Sarbatori. Ni s-a spus ca s-ar plati august si septembrie, deci suma ar trebui sa fie destul de importanta, probabil undeva la jumatate de milion de euro", a spus Gane la Digi Sport.

De asemenea, antrenorul 'cainilor' a anuntat ca s-a rezolvat si problema legata de testele COVID care trebuie efectuate obligatoriu inainte de reluarea campionatului si a dat detalii despre situatia lui Camara si a lui Aleix Garcia.

"Ni s-a confirmat ca maine vom face testul COVID, deci s-au gasit bani. M-au anuntat cei din club, si Dorin Serdean si doctorul Batineanu, pe care l-am rugat sa ramana pana vineri pentru ca nu aveam medic.

Avem masa la Saftica, avem strictul necesar in acest moment, doar ca am inteles ca au inceput sa plece si din angajati, nu numai din jucatori. Deocamdata cei de la bucatarie sunt acolo. Din ce stiu eu, angajatii au mai primit ceva bani, nu ca jucatorii sau ca noi.

Situatia lui Camara ese urmatoarea. M-a sunat si Rufo Collado sa imi spuna ca va intarzia si il voi avea la antrenament miercuri si pe el si pe Aleix Garcia.

El isi doreste sa ramana in continuare la Dinamo, dar nu in situatia asta si il astept la pregatire de miercuri.

Rufo mi-a spus ca o sa se rezolve lucrurile din partea spaniolilor atat cu Camara cat si cu Garca, dar nu s-au rezolvat.

Niciunul nu mi-a spus ca pleaca, au depus niste memorii si asteapta sa vada ce se intampla saptamana asta.

E foarte greu sa creez un lot daca pleaca jucatorii astia, pentru ca altii nu putem sa aducem acum cand incepe campionatul. Daca pleaca 3-4 jucatori de baza cred ca ramane alt obiectiv si cu altcineva", a explicat antrenorul lui Dinamo.

Dinamo va juca in primul meci din 2021 in deplasare cu Hermannstadt pe 13 ianuarie de la ora 19:00