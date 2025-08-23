VIDEO EXCLUSIV NU pentru totdeauna lui FCSB: "Niciodată acolo! Mai bine mă ascund în pădure un an"

Unul dintre antrenorii tineri din fotbalul românesc exclude să lucreze la FCSB pe parcursul carierei.

Într-o perioadă în care căpitanul dinamovist Dennis Politic semnează cu FCSB sau Costel Gâlcă, fost jucător important al Stelei, preia Rapid, Daniel Pancu exclude să facă parte vreodată din lista așa-zișilor trădători.

Daniel Pancu: "Niciodată la FCSB. Mă bucur că mi-am respectat promisiunea asta și am apărat rapidismul"

Liber de contract după ce și-a încheiat mandatul la naționala U21 a României, rapidistul Pancu spune că nu ar accepta niciodată o ofertă de la FCSB, la fel cum nu a acceptat nici ca jucător.

"Nu aș putea să fac niciodată asta (n.r - să antreneze la FCSB). La mine e clar. Decât să dau cuvântul cuiva și să nu-l respect, mai bine mă ascund în pădure un an de zile. Nu s-a pus problema niciodată.

În 1997, când am venit la Rapid, plecau Chiriță la Dinamo și Adi Matei la Steaua. În primele mele declarații am spus că nu voi trăda niciodată Rapid și nu voi juca niciodată la Steaua, așa cum se numea atunci.

Mă bucur că mi-am respectat promisiune asta. În plus, cred că am influențat mulți rapidiști ulterior, care erau foarte tineri atunci. Și ei, la rândul lor, au refuzat. Cred că am promovat și apărat rapidismul ăsta. Foarte puțini s-au mai dus după la Steaua sau la Dinamo. Au mai fost cazuri, dar nu erau jucători care să fie percepuți ca rapidiști", a spus Pancu, într-un interviu pentru PRO TV.

Pancu: "Gâlcă nu e Petrescu sau Iordănescu. N-a jucat 10-15 ani la Steaua"

Lui Pancu i se pare oricum imposibil să primească vreodată o ofertă de la FCSB și explică de ce crede că noul antrenor rapidist Gâlcă nu poate fi considerat o legendă a Stelei.

"Pe partea asta de antrenorat ai putea să spui că e o greșeală pentru că o cu totul altă meserie, dar tot nu aș putea. Să fim serioși, nici nu s-ar pune problema vreodată să fie ofertat Pancu de FCSB. Nici Rapid nu-l ofertează pe Marius Lăcătuș.

Cu toate că vremurile s-au schimbat... dar nici Costel Gâlcă nu e Dan Petrescu sau Anghel Iordănescu pentru Steaua. Gâlcă a fost un jucător foarte bun, un jucător de Champions League, dar nu poți să zici că a jucat 10-15 ani la Steaua", a mai pus Pancu.

Costel Gâlcă a fost jucător la Steaua în perioada 1991-1996, când a câștigat patru titluri de campion. Fostul internațional și-a petrecut cea mai mare parte a carierei în Spania, din 1996 și până în 2007, când s-a retras. Gâlcă a fost și antrenor la FCSB în sezonul 2014/2015, când a cucerit tripla.

Trump a devenit sceptic în privința întâlnirii Putin-Zelenski. Moscova acuză Kievul: „A fost foarte clar pentru toată lumea”
Marseille &ndash; Paris FC, ACUM pe VOYO! OM caută primele puncte &icirc;n noul sezon
Cupa Mondială din 2026 va intra &icirc;n istorie! Decizia &icirc;i aparține lui Donald Trump
Bournemouth &ndash; Wolves, Brentford &ndash; Aston Villa, Burnley &ndash; Sunderland, LIVE pe VOYO: urmărim meciurile &icirc;mpreună
Cristiano Ronaldo răm&acirc;ne fără trofeu &icirc;n Arabia! Al Nassr, eșec dramatic &icirc;n finala Supercupei
&bdquo;&Icirc;mpăratul&ldquo; Olăroiu: plecăciunea arabilor &icirc;n fața celui mai iubit rom&acirc;n din Emirate
Ianis Hagi și-a dat acordul și semnează! Ce salariu va avea la noua sa echipă

Noul antrenor al lui Ianis Hagi a cedat: &rdquo;Ca să rezum: Un dezastru!&rdquo;

Mesajul clar al lui Dumfries! Diferențele dintre Chivu și Inzaghi: &bdquo;Sunt impresionat&rdquo;

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute &icirc;n Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

Scoțienii s-au revoltat &icirc;nainte de returul cu FCSB: &rdquo;Ce trebuie să mai facă?&rdquo;

Jucătorul care l-a dat pe spate pe Gigi Becali: &rdquo;Zici că e tanc&rdquo;

Trump a devenit sceptic &icirc;n privința &icirc;nt&acirc;lnirii Putin-Zelenski. Moscova acuză Kievul: &bdquo;A fost foarte clar pentru toată lumea&rdquo;

Decăderea lui &rdquo;Brad Pitt de Franța&rdquo;. Superbul actor este acum de nerecunoscut și trăiește din pensia alimentară a copiilor

Tragedie &icirc;n Argeș. Patru persoane au murit după ce o mașină a căzut &icirc;n prăpastie. Un supraviețuitor, preluat cu elicopterul

Dua Lipa a &icirc;mplinit 30 de ani. Povestea din spatele succesului. GALERIE FOTO

