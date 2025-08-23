Într-o perioadă în care căpitanul dinamovist Dennis Politic semnează cu FCSB sau Costel Gâlcă, fost jucător important al Stelei, preia Rapid, Daniel Pancu exclude să facă parte vreodată din lista așa-zișilor trădători.

Daniel Pancu: "Niciodată la FCSB. Mă bucur că mi-am respectat promisiunea asta și am apărat rapidismul"



Liber de contract după ce și-a încheiat mandatul la naționala U21 a României, rapidistul Pancu spune că nu ar accepta niciodată o ofertă de la FCSB, la fel cum nu a acceptat nici ca jucător.



"Nu aș putea să fac niciodată asta (n.r - să antreneze la FCSB). La mine e clar. Decât să dau cuvântul cuiva și să nu-l respect, mai bine mă ascund în pădure un an de zile. Nu s-a pus problema niciodată.



În 1997, când am venit la Rapid, plecau Chiriță la Dinamo și Adi Matei la Steaua. În primele mele declarații am spus că nu voi trăda niciodată Rapid și nu voi juca niciodată la Steaua, așa cum se numea atunci.



Mă bucur că mi-am respectat promisiune asta. În plus, cred că am influențat mulți rapidiști ulterior, care erau foarte tineri atunci. Și ei, la rândul lor, au refuzat. Cred că am promovat și apărat rapidismul ăsta. Foarte puțini s-au mai dus după la Steaua sau la Dinamo. Au mai fost cazuri, dar nu erau jucători care să fie percepuți ca rapidiști", a spus Pancu, într-un interviu pentru PRO TV.

