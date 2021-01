EXCLUSIV | Becali a cheltuit sume impresionante de bani pentru a-i ajuta pe romanii infectati cu COVID-19! Cat a platit patronul FCSB pentru medicamente

Gigi Becali a vorbit in cadrul emisiunii Ora Exacta in Sport de pe PRO X.

Finantatorul de la FCSB a fost una dintre persoanele care care s-a implicat in lupta contra noului virus asiatic si dupa cum a declarat, el a cheltuit sume mari de bani pentru a-i ajuta pe romani sa se trateze.

Latifundiarul din Pipera a recunoscut in direct la PRO X ca a cheltuit milioane de euro pentru a cumpara medicamente care trateaza infectia cu COVID-19, aduse din Rusia si India. Becali a afirmat ca a intampinat probleme cu medicamntele, care au fost blocate in vama.

"Am platit milioane de euro pe medicamente si am dat la oameni si la spitale. Am salvat oameni. De o luna am medicamente in vama si nu vor sa dea in spitale. Acum e un medicament care e mai bun. In 2 zile nu mai ai nimic. Am salvat o gramada de doctori, care ma suna acum si-mi spun ca eu sunt doctorul lor", a declarat Becali in exclusivitate pentru PRO X.

Gigi Becali a mai intampinat probleme in a aduce medicamentele rusesti in Romania, care trateaza infectita cu noul coronavirus. Finantatorul de la FCSB a platit 300 de mii de euro distribuitorului din Rusia la sfarsitul anului 2020, dar marfa a fost blocata in vama de autoritatile rusesti, din cauza unor schimbari birocratice de ultim moment.