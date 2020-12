Dupa Sumudica si Anamaria Prodan, Gigi Becali l-a ajutat si pe Danut Lupu in lupta cu coronavirusul: "Ii multumesc foarte mult pentru grija!"

Fostul international s-a vindecat de COVID-19 dupa ce s-a aflat in stare grava la terapie intensiva.

Fostul mijlocas de la Dinamo sau Rapid a povestit momentele prin care a trecut si a tinut sa ii multumeasca lui Gigi Becali pentru ajutorul pe care i l-a acordat lui si familiei lui in aceasta perioada.

"Gigi Becali a trimis prin intermediul lui MM pastile acasa familiei. Ii multumesc foarte mult pentru grija pe care a avut-o. Am avut o perioada de 7 zile de cosmar, nu le doresc nici dusmanilor mei asa ceva. Am reusit sa driblez si COVID-ul, sper ca am scapat de el. A fost cam cel mai greu dribling al meu.

Cel mai greu a fost de la a 5-a zi pana la a 12-a. Am avut ghinionul de a sta ca un domn care 23 de ore din 24 «murea», voia apa sau orice altceva. Am stat singur in salon la inceput, pana l-au adus pe acest domn, care imi doresc din tot sufletul sa se fi facut bine si sa fi ajuns acasa", a dezvaluit Lupu la Digi Sport.