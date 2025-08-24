OFICIAL CFR Cluj a anunțat mutarea: „Bine ai revenit în Gruia”

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

CFR Cluj a anunțat oficial revenirea lui Andrea Mandorlini pe banca tehnică.

Dan Petrescu a hotărât să plece din Gruia, după înfrângerea usturătoare suferită de CFR Cluj în Suedia, 2-7 cu Hacken.

Clujenii au șanse minuscule să mai prindă faza ligii din Conference League, dar Ioan Varga speră ca formația sa să se descurce mai bine în campionat, acolo unde CFR este pe locul 13.

În urma demisiei „bursucului”, patronul lui CFR Cluj a apelat la Andrea Mandorlini pentru a reveni pe banca „feroviarilor”.

Anunțul oficial al lui CFR Cluj a venit în după-amiaza zilei de duminică, 24 august.

„Bine ai revenit în Gruia, Andrea Mandorlini! CFRiști, vă anunțăm că Andrea Mandorlini revine pe banca tehnică a echipei noastre, în calitate de antrenor principal.

În ultimii doi ani, Mister Mandorlini a urmărit îndeaproape echipa, cunoaște ceea ce înseamnă CFR Cluj și suntem convinși că vasta sa experiență va fi un atu important pentru clubul nostru.

Alături de antrenorul italian, CFR Cluj a reușit, în 2010, să câștige cel de-al doilea event din istoria echipei noastre.

Îți urăm mult succes, Mister, și cât mai multe reușite și momente de neuitat alături de noi!”, se arată pe pagina oficială de Instagram a lui CFR Cluj.

Pentru italian, acesta va fi al treilea ”mandat” la CFR Cluj, pe care a mai pregătit-o și în sezonul 2009-2010, când a câștigat campionatul și Cupa României.

Madorlini a mai revenit o dată la formația clujeană între iunie 2023 și ianuarie 2024, dar nu a fost o colaborare așa cum și-ar fi dorit cele două părți.

