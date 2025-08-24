Dan Petrescu a hotărât să plece din Gruia, după înfrângerea usturătoare suferită de CFR Cluj în Suedia, 2-7 cu Hacken.

Clujenii au șanse minuscule să mai prindă faza ligii din Conference League, dar Ioan Varga speră ca formația sa să se descurce mai bine în campionat, acolo unde CFR este pe locul 13.



CFR Cluj a anunțat mutarea: „Bine ai revenit în Gruia”

În urma demisiei „bursucului”, patronul lui CFR Cluj a apelat la Andrea Mandorlini pentru a reveni pe banca „feroviarilor”.

Anunțul oficial al lui CFR Cluj a venit în după-amiaza zilei de duminică, 24 august.