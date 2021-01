Andy Murray, pozitiv la COVID-19! Cum se simte fostul lider ATP si ce sanse mai are sa participe la Australian Open 2021

Andy Murray a fost depistat pozitiv cu virusul Sars-CoV-2.

Andy Murray a fost depistat pozitiv la testul COVID-19, iar participarea sa la Australian Open 2021 este in momentul de fata pusa sub semnul intrebarii.

Este posibil ca organizatorii Slam-ului de la Melbourne sa ii permita scotianului sa ajunga mai tarziu decat ceilalti sportivi la Antipozi, dar nimeni nu poate garanta ca starea actuala a sportivului britanic, care se declara simtindu-se 'relativ bine', conform Metro, se va imbunatati la timp.

In prezent, Andy Murray se afla in izolare si asteapta un raspuns din partea oficialilor australieni. In cazul in care se va vindeca la timp, fostul lider mondial, actualmente numar 123 in clasamentul ATP va beneficia de un wildcard pentru a fi prezent pe tabloul principal.

La 33 de ani, Andy Murray incearca sa puna punct carierei sale de tenismen profesionist cat mai tarziu, dupa doua operatii suferite la nivelul soldului, una dintre acestea incheindu-se cu o tija metalica instalata cu scopul de a-i fluidiza mobilitatea.

Murray a bifat cinci finale la Melbourne in perioada 2010-2016, dar nu a reusit niciodata sa triumfe, fiind invins de patru ori de catre Novak Djokovic si o data de Roger Federer.