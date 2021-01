Situatie fara precedent in Anglia! Echipele care nu vor putea disputa meciurile din cauza COVID-19 ar putea fi eliminate din competitie!

Coronavirusul face tot mai multe probleme in fotbalul din Anglia.

Din ce in ce mai multe meciuri din primele patru ligi sunt amanate din cauza infectarii fotbalistilor cu acest virus.

Doar in Premier League s-a ajuns deja la cinci partide amanate, ultimul dintre ele fiind cel care trebuia sa se dispute duminica intre Burnley si Liverpool.

Astfel, programul echipelor devine extrem de aglomerat, mai ales ca echipele din primele doua ligi vor incepe si campania in FA Cup la sfarsitul acestei saptamani.

Dupa cum se stie, regulamentul din Cupa Angliei spune ca in caz de egalitate meciul nu merge in prelungiri ci se rejoaca.

Si daca mai luam in calcul si eventualele meciuri care ar putea sa fie amanate din cauza cazurilor de coronavirus, devine aproape imposibil sa se mai gaseasca date libere pentru desfasurarea partidelor.

In acest context, Federatia Engleza de Fotbal ia in calcul sa apeleze la o solutie radicala. Conform Press Association, echipele care nu vor putea juca meciurile din Cupa Angliei din cauza problemelor generate de COVID-19 vor fi excluse din competitie, iar echipa adversa se va califica automat mai departe.

FA a transmis echipelor sa efectueze teste cu 72 de ore inainte de disputarea meciurilor. De asemenea, Federatia va plati pentru efectuarea acestor teste pentru a nu le creea probleme echipelor din ligile inferioare.

Decizia nu este inca una definitiva, asteptandu-se inca sa se vada cum vor evolua lucrurile in runda a treia a competitiei.

Oficialii Federatiei le-au transmis celor 64 de cluburi aflate in aceasta faza a competitiei ca pot solicita o amanare in cazul in care vor fi lovite de infectie.