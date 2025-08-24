Sportivii români s-au calificat în două finale, duminică, în ultima zi a Campionatelor Mondiale de înot pentru juniori de la Otopeni.



Românii, în două finale în ultima zi a Mondialelor de juniori de la Otopeni



La 200 m bras feminin, Daria Asaftei s-a calificat în finală cu al cincilea timp din serii, 2 min 28 sec 77/100, în timp ce Tamara Ioana Lospa a fost a 18-a, în 2 min 34 sec 67/100. Finala este programată la ora 18:08.



În proba masculină de ștafetă 4x100 m mixt, România (Tudor Iordache, Darius Coman, Robert Badea, Eric Andrieș) s-a calificat în finală cu al șaselea timp, 3 min 40 sec 53/100. Finala va avea loc de la ora 19:50.

Andrei-Theodor Proca va evolua de la ora 18:39 în seria rapidă la 1.500 metri liber.



Tudor Andrei Iordache a fost înregistrat cu al 19-lea timp în serii la 200 m spate (2:03.09). La 200 m fluture masculin, Rareș Matei Roșu a avut al 18-lea timp din serii (2:02.33). Ana-Maria Sibișeanu a fost a 20-a în serii la 200 m liber feminin (2:03.61). România (Aissia Prisecariu, Daria Asaftei, Denisa Bacalu, Irina Preda) a fost înregistrată cu al 13-lea timp în serii la ștafetă 4x100 m mixt feminin (4:08.81).



România are până acum două medalii, argintul cucerit miercuri de Daria-Măriuca Silișteanu, la 100 m spate, și bronzul câștigat sâmbătă de Robert-Andrei Badea la 400 m mixt, scrie Agerpres.



Campionatele Mondiale de înot pentru juniori au loc la Otopeni între 19 și 24 august cu participarea a 930 de sportivi din 124 de țări. România a înscris 18 sportivi, un număr record la acest gen de competiție.

