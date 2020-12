Arena Nationala, mai bine pregatita decat spitalele in lupta cu noul coronavirus! Gazonul este dezinfectat cu lampi ultraviolete performante

Pe cel mai mare stadion din Romania exista un aparat care dezinfecteaza gazonul de virusi si omoara ciupercile periculoase.

Administratorii Arenei Nationale au la dispozitie un aparat special cu care dezinfecteaza gazonul dupa fiecare meci, neutralizand scuipatul, transpiratia si depunerile de pe iarba. Masinaria, care omoara Covid-19 si alte virusuri, bacterii si ciuperci de pe suprafata de joc, foloseste razele ultraviolete, fiind asemanatoare lampilor care sunt folosite in unele spitale dedicate sau suport Covid-19, pentru a dezinfecta saloanele in care au fost ingrijiti cei infectati. Desi tehnologia dezinfectarii pe baza de raze ultraviolete este veche de zeci de ani, eficienta si fara efecte secundare asupra corpului omenesc, daca se evita contactul direct cu ochii si pielea, in 2020 nu exista foarte multe spitale din Romania care sa o aplice in mod extensiv, preferandu-se sterilizarea suprafetelor prin metode chimice.

Masinaria a venit la pachet cu lampile de lumina artificiala care ajuta la regenerarea gazonului, este produsa de o firma din sudul Olandei, cantareste peste 500 kg, trebuie plimbata pe deasupra gazonului cu maximum 3km/h si poate igieniza 10.000 m2 cu o incarcare de baterie. Procesul e simplu. Cand organismele biologice sunt expuse la lumina UVC in intervalul de la 200 nm la 300 nm, lumina patrunde prin peretele celular si perturba moleculele ADN, care nu se poate reproduce si, prin urmare, ciupercile sau virusurile mor inainte de a provoca daune gazonului sau jucatorilor. Deoarece celulele ierbii sunt mult mai rezistente la lumina UV decat celulele fungice sau virale, cantitatea de lumina radiata de aparat este suficient de mare pentru a ucide ciupercile si virusurile, in timp ce planta de iarba nu este afectata.

Sute de stadioane importante din intreaga lume folosesc aceeasi tehnologie, printre acestea fiind Allianz Arena (Bayern Munchen), Emirates Stadium (Arsenal), Wanda Metropolitano (Atletico Madrid), Westfalenstadion (Borussia Dortmund), Stamford Bridge (Chelsea), Old Trafford (Manchester United), Parc des Princes (PSG), Santiago Bernabeu (Real Madrid) sau Camp Nou (FC Barcelona).