Messi a vorbit despre problemele pe care le are Barcelona in acest sezon: "Este oribil ce se intampla!" Ce spune despre problemele generate de pandemia de coronavirus la clubul catalan 

Barcelona are probleme financiare din cauza pandemiei de coronavirus.

Lionel Messi a vorbit despre aceata perioada complicata prin care trece clubul blau-grana in acest sezon.

Starul argentinian a dezvaluit pentru cotidianul spaniol Marca problemele pe care pandemia de coronavirus le-a generat in cadrul clubului catalan, atat din punct de vedere sportiv, cat si financiar.

"Este oribil sa joci fara suporteri in tribune. Este o senzatie foarte urata", a declarat starul sudamerican intr-un interviu acordat cotidianului Marca, dupa ce a primit pentru a saptea oara in cariera sa trofeul "Pichichi" rezervat golgheterului sezonului in Primera Division.

"Sa nu vezi pe nimeni pe stadion este la fel ca la antrenament si este foarte greu sa intri cu adevarat in joc de la inceput. Din acest motiv vedem partide foarte inegale. Este complicat sa castigi, sa joci impotriva oricui joci.

Pandemia a facut ca fotbalul sa se schimbare foarte mult in rau. O vedem in jocuri. Sper ca toate acestea sa treaca, sa readucem oamenii pe stadioane si sa putem reveni la normal", a spus Messi sursei citate.

Cifrele confirma spusele fotbalistului de 33 de ani. Barcelona se afla la cel mai slab inceput de sezon din ultimii 33 de ani, situandu-se doar pe pozitia a cincea a clasamentului cu 21 de puncte dupa 13 etape disputate.

Totodata, in acest sezon echipa lui Ronald Koeman nu a reusit sa castige grupa de UEFA Champions League din care a facut parte pentru prima data in ultimii 14 ani.

De asemenea, si Messi se afla pana in acest moment la cel mai slab sezon din stagiunea 2007-2008 pana in prezent. Argentinianul a reusit doar noua goluri pana in acest moment in toate competitiile, dintre care cinci au fost marcate din lovituri de la 11 metri.