Gigi Becali a plătit peste un milion de euro și a întărit FCSB pentru grupa de Europa League!

FCSB a adus jucători pe bani mulți în ultimele sezoane. Pentru campioana României urmează meciul retur cu Aberdeen în Europa, din play-off-ul pentru accederea în faza principală a competiției Europa League. Gigi Becali a transferat jucători buni de-a lungul timpului, le-a oferit salarii mari, dar a durat mult până ca FCSB să cucerească un titlu, până să facă dubla.

FCSB vrea din nou campionatul, pentru al treilea an la rând, vrea un parcurs european cât mai lung, dar strategia pe termen scurt este prezența în faza principală a Europa League.

Gigi Becali a investit, în total, peste un milion de euro pentru calificarea FCSB în grupa de Europa League.

Odată cu transferul lui Mamadou Thiam, FCSB a trecut de un milion de euro în privința banilor plătiți pentru achiziții. Universitatea Cluj a primit 50.000 de euro, dar cea mai scumpă venire la FCSB a fost reprezentată de cea a lui Dennis Politic, în schimbul căruia s-au achitat 970.000 de euro.

La formația bucureșteană au mai ajuns, în această vară, și Denis Alibec sau Daniel Graovac, dar aceștia nu au costat gruparea care se pregătește în Berceni.

Mamadou Thiam, adus de FCSB pentru 50.000 de euro

FCSB a anunțat recent transferul lui Mamadou Thiam. Atacantul senegalez de 30 de ani a semnat cu campioana României și a efectuat deja primul antrenament alături de noii săi colegi, la Baza Sportivă FCSB, din Berceni.

Thiam vine de la Universitatea Cluj, echipă pentru care a jucat din 2022 și unde a adunat 78 de partide, marcând 22 de goluri și oferind 8 pase decisive. În actualul sezon din Superliga, a început bine, cu două reușite în primele șapte etape. Atacantul va purta tricoul cu numărul 93.

Pentru a-l convinge pe Thiam, Gigi Becali a venit cu o ofertă de nerefuzat: un salariu de 30.000 de euro pe lună, la nivelul lui Alibec, Bîrligea și Olaru. Senegalezul câștiga 12.000 de euro la Cluj.

Ajuns pentru prima dată la ”U” în 2022, Thiam a avut cifre bune: 22 de goluri și opt pase decisive în 78 de meciuri. În actualul sezon, atacantul de 30 de ani a început promițător, cu două reușite în primele șapte etape.

Noua achiziție a fost dorită pentru a aduce mai multă concurență în ofensiva FCSB-ului, unde Denis Alibec s-a confruntat cu probleme medicale, iar Daniel Bîrligea a dus greul în startul stagiunii.

FCSB - Aberdeen, joi de la 21:30, e transmis live de Pro TV și VOYO

