PORTRET | Eberechi Eze, băiatul care nu a renunțat. Fotbal jucat în cușcă, lacrimi, refuzuri și visul numit Arsenal

Pus pe liber de "tunari" la vârsta de 13 ani, a avut nevoie de ani grei, de încercări nereușite, pentru a reveni la clubul pe care-l iubește. De data aceasta, din poziția de star, de număr zece al unei echipe care țintește primul titlu în Premier League de la legendarul Arsene Wenger încoace. Unul dintre cei mai buni fotbaliști din campionatul englez în ultimii ani, Eze, născut în estul Londrei și unul dintre milioanele de copii care au început fotbalul pe stradă, a intrat definitiv în istoria lui Crystal Palace în 2025, apoi, dat ca sigur la Tottenham, a ales "Emirates" într-o întorsătură a unei povești care a început, de fapt, când avea doar câțiva ani. Un vis terminat abrupt Născut într-o familie nigeriană din Londra, Eze a dat primele pase și primele șuturi pe terenurile din Greenwich, o zonă "gri" a Londrei în care meciurile se desfășurau în cuști bine împrejmuite. Ele i-au fost gazdă, lui și fraților lui, de dimineață până seară, pentru că fotbalul era, la începutul anilor 2000, singura cale spre o viață mai bună: "Sunt părți bune și părți mai puțin bune în Greenwich. Eu am crescut în părțile mai puțin bune, nu a fost cea mai ușoară viață și primul loc în care mergeam după școală era cușca în care jucam fotbal", își amintește internaționalul englez. Dezvoltat într-un mediu dur, a luat cu el imaginația și creativitatea dobândite în cușca strâmtă din Greenwich și le-a dus la grupele de copii și juniori ale lui Arsenal, club pe care-l iubeau toți din familia sa. A intrat rapid în programul juvenil al "tunarilor", dar a fost pus pe liber la vârsta de 13 ani, când visul de a reprezenta culorile echipei de suflet i s-a năruit: "Arsenal era totul. Pentru mine, era ceva special doar să joc cu emblema lui Arsenal pe piept".



Au urmat încercări la Fulham și Reading, cu gândul tot la Arsenal: "Îmi amintesc când jucam la Fulham într-un meci contra lui Arsenal. După, am vorbit cu directorul academiei și aveam lacrimi în ochi. Îmi aduc aminte ce însemna Arsenal pentru mine la vremea aceea: doar lacrimi!", rememorează atacantul chemat acum de Arteta pentru a readuce gloria clubului care l-a respins. Lungul drum al încercărilor

Deși talentat, cu o tehnică peste media copiilor de vârsta sa, despre Eze s-a spus că e prea individualist și că se desprinde cu greu de obiceiurile dobândite în primii ani ai copilăriei. După refuzul lui Arsenal, au urmat încercări nereușite la Fulham și Reading, unde s-a lovit din nou de uși închise. Alți nori negri asupra carierei, din nou incertitudine și gânduri de "ce ar putut fi". Speranța a fost reaprinsă de Millwall, care i-a acordat o bursă pe doi ani, dar a murit la fel de repede în 2016, când lui Eze nu i s-a oferit contractul de profesionist mult visat. A încercat la Bristol City și Sunderland, a fost refuzat din nou: "Îmi aduc aminte cum mergeam acasă, mă întindeam în pat și mă rugam împreună cu frații mei să prind un contract de profesionist. Știam ce puteam deveni, știam că pot reuși", continuă Eberechi. "Apoi am aflat că sunt respins". O flacără aprinsă târziu Era finalul sezonului 2015/2017, Eberechi Eze avea 18 ani și vedea cum fotbaliști de vârsta sa debutează în Premier League sau chiar la naționala Angliei, iar el se afla în căutarea unei noi șanse. Una care a venit din partea lui QPR, care i-a bătut la ușă, văzând potențialul uriaș al unui tânăr fotbalist a cărui carieră avea în centru cuvântul refuzat: "Întotdeauna mă gândeam la ce urmează, apoi a apărut QPR. Simțeam că toate prin câte am trecut mă vor face mai puternic". Pe 7 ianuarie 2017 a debutat pentru QPR într-un meci de Cupa Angliei cu Blackburn. Un debut scurtat după doar 18 minute de o accidentare care avea să-l țină departe de acțiune tot sezonul. Intrat din nou într-un con de umbră, a primit din partea lui QPR prelungirea contractului până în 2019. Și le rămâne veșnic recunoscător oamenilor din conducere: "Am întâlnit la QPR oameni care au înțeles ce pot face. A fost o întreagă călătorie până aici, cu atât de multe cluburi și atât de multe refuzuri. Le sunt profund recunoscător, a fost puncul de cotitură al carierei mele și încrederea mea există datorită lor", spune Eze, cu referire la directorul sportiv Chris Ramsey și antrenorii Andy Impey și Paull Hall. Trimis la Wycombe Wanderers, în liga a patra, Eze a revenit mai puternic la QPR, a terminat sezonul 2019/2020 cu 20 de goluri în dificila ligă secundă engleză, iar de acolo nu s-a mai uitat în spate: 19 milioane de euro de la Crystal Palace și, în sfârșit, șansa de a impresiona în Premier League!



Palace, locul desăvârșirii Ajuns printre cei mai buni, a dat peste antrenori precum Roy Hodgson și Patrick Vieira, care i-au cizelat stilul de joc. Dar niciodată, indiferent de momentul jocului sau de adversar, nu a uitat să dribleze cu zâmbetul pe buze, așa cum o făcea în cuștile din Greenwich, sau să înscrie goluri spectaculoase. A devenit rapid un favorit al fanilor grație stilului flamboaiant de joc, a primit tricoul cu numărul zece după plecarea lui Andros Townsend la Everton și, cu timpul, și-a cimentat statutul de fotbalist marcant al istoriei lui Palace. "Nu mă uit în urmă la echipele pe la care am trecut și zic "oh, nu ar fi trebuit să mă pună pe liber". Nu blamez pe nimeni, simt cum călătoria pe care am avut-o m-a făcut să cresc ca fotbalist. Tot ce am în fotbal e de la Dumnezeu, care m-a binecuvântat cu oportunitatea de a încerca și a munci pentru tot" - Eberechi Eze, pentru BBC. Cu Oliver Glasner, "Ebere" a explodat cu adevărat. A căpătat statutul de lider ofensiv al lui Palace după plecarea lui Olise la Bayern Munchen, a devenit internațional englez și a reprezentat Albionul la EURO 2024, iar golul decisiv marcat în finala Cupei Angliei cu Manchester City l-a transformat într-o legendă pe "Selhurst Park". Cercul închis după 14 ani Sâmbătă, înaintea victoriei zdrobitoare cu Leeds (5-0), Eberechi Eze a revenit pe "Emirates". Nu ca adversar, ci ca noul purtător al tricoului cu numărul zece al lui Arsenal Londra, clubul copilăriei care a depus eforturi financiare considerabile pentru a-l întoarce din drumul spre marea rivală Tottenham. Apreciat de fanii lui Palace, a fost primit cu căldură de cei ai lui Arsenal, conștienți că unul de-ai lor se întoarce acasă după aproape un deceniu și jumătate de încercări și căutări. Astăzi, tehnicul atacant lateral se pregătește să li se alăture lui Saka, Odegaard și Gyokeres într-o linie ofensivă care-și propune să rupă bletemul cuceririi titlului în Premier League. Iar Eberechi Eze are toate atuurile pentru a deveni marele hit al sezonului: cunoaște campionatul, a atins maturitatea sportivă, e tehnic, are cifre și poate influența oricând un meci de fotbal prin calitățile sale incontestabile. Și, nu în ultimul rând, e un tip recunoscător pentru tot ceea ce a primit. Care nu uită: "Am rămas în contact cu băieții care m-au învățat cum să joc fotbal, Gabriel și Rafael. Ei sunt motivele pentru care joc așa cum o fac acum".

