Rica Raducanu a fost internat in spital! Fostul portar s-a infectat cu COVID-19

Legenda Rapidului s-a infectat cu noul coronavirus si a fost internat in spital.

Raducanu este internat alaturi de sotia lui, care a fost si ea infectata cu noul virus asiatic.

"Suntem langa legenda noastra Rica Raducanu, cel care este internat in spital alaturi de sotia sa, ambii avand Covid-19. Insanatosire grabnica!", a fost comunicatul clubului Rapid.

Rica Raducanu are 74 de ani si a evoluat in majoritatea carierei de fotbalist pentru echipa din Giulesti. El si-a mai trecut in CV echipe precum Sportul Studentesc, Steaua, FCM Resita si FC Baia Mare.

In Giulesti el a evoluat 10 sezoane, in perioada 1965-1975, timp in care cucerit titlul din 1967 si Cupa Romaniei. In total, pentru Rapid a jucat 233 de partide, iar pentru nationala Romaniei are 61 de selectii.