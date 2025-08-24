Rapid rezolvă mutarea de la Genoa

Întrebat dacă Rapid va mai aduce jucători pe acest final de mercato, Victor Angelescu a dezvăluit că giuleștenii se află în discuții pentru transferul unui mijlocaș ofensiv.

Este vorba despre Christos Papadopoulos (20 de ani), care aparține de Genoa, dar s-a antrenat în ultima perioadă cu giuleștenii, iar oficialii „alb-vișinii”, împreună cu Costel Gâlcă, au decis să îl semneze pe jucătorul grec, conform Fanatik.ro.

Adus în ianuarie 2022 la Genoa de la formația greacă Iraklis Larisas, mijlocașul ofensiv a fost împrumutat la academia lui Juventus, dar s-a întors la echipa patrinată de Dan Șucu.

Acum, Papadopoulos se va afla sub comanda lui Costel Gâlcă pentru acest sezon.

700.000 de euro este cota lui Christos Papadopoulos, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Rapid s-a impus cu 2-1 în duelul cu Metaloglobus din etapa a șaptea a Superligii.

Cu toate că formația lui Gâlcă nu a avut o prestație grozavă a reușit să obțină cele trei puncte și a urcat pe locul doi în clasament.

