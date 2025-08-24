Mircea Rednic nu și-a menajat elevii după a doua înfrângere consecutivă

Mircea Rednic nu și-a menajat elevii după a doua &icirc;nfr&acirc;ngere consecutivă Fotbal extern
Mircea Rednic nu și-a menajat elevii după al doilea eșec consecutiv din campionat.

Mircea RednicStandard LiegeBelgiainfrangere
Standard Liege a pierdut acasă fără drept de apel, scor 3-0, cu Cercle Brugge, într-un meci din etapa a cincea a campionatului belgian.

Pentru echipa lui Mircea Rednic a fost al doilea eșec din acest sezon, după ce în etapa trecută a pierdut tot cu 3-0 în fața lui Royale Union SG.

Mircea Rednic nu și-a menajat elevii

Mircea Rednic a explicat ce l-a deranjat în jocul echipei sale, iar antrenorul român nu a putut trece peste greșelile simple făcute de fotbaliștii săi.â

Antrenorul român a accentuat faptul că echipa sa a arătat diferit la antrenamentele de dinaintea meciului cu Cercle Brugge.

„A trebuit să jucăm fără atacant și să improvizăm, a fost dificil. Nu a fost bine în prima repriză. Am făcut prea multe greșeli. Chiar și jucătorii experimentați au ratat pase ușoare și le-au dat încredere adversarilor.

Am făcut greșeli în defensivă, insistând să începem din spate, în timp ce Cercle presa sus, nu a fost o idee bună. Deseori pierdem mingea și jucăm lung, dar eu prefer să o pierd la mijlocul terenului decât în ​​fața propriului careu.

La antrenamente, suntem o echipă foarte bună, dar astăzi am dezamăgit. Atitudinea, prezența... Am pierdut mingi ușor, nu am reacționat. Am avut câteva contraatacuri pe care nu le-am putut finaliza, dar greșelile noastre din prima repriză nu se pot întâmpla.

Când faci astfel de greșeli, adversarul câștigă încredere. Al doilea gol, al treilea gol, acestea au fost erori de echipă. Să lași adversarul singur în careul de 16 metri, asta nu se poate întâmpla”, a declarat Mircea Rednic, conform walfoot.be

Două victorii, o remiză și două înfrângeri este bilanțul lui Mircea Rednic în acest start de sezon pe banca formației belgiene.

