Neagu a ramas cu sechele dupa infectarea cu noul coronavirus! Capacitatea pulmonara i-a scazut si ii afecteaza prestatiile

Cristina Neagu incearca sa se adapteze la perioada post-coronavirus.

La inceputul lunii octombrie, Cristina Neagu s-a simtit sau si a facut febra, iar testul RT-PCR a aratat ca era infectata cu coronavirus. Handbalista a repetat testul peste o saptamana si rezultatul a fost negativ, ea scapand rapid de Covid-19, dar virusul si-ar fi lasat amprenta asupra starii sale fizice. "Ma simt destul de rau fizic, e clar ca nu sunt in cea mai buna forma a mea", a recunoscut aceasta. Revenita in activitate in noiembrie 2019, dupa 10 luni de la operatia suferita la genunchiul drept, vedeta nationalei de handbal feminin abia isi intrase in forma, pana ca toate competitiile handbalistice sa fie intrerupte din cauza numarului mare de cazuri, in primavara acestui an.

Desi nu a avut nevoie de spitalizare, terapie intensiva sau respiratie artificiala pentru a invinge virusul, se pare ca forma lui Neagu ar fi marcata de o diminuare a capacitatii pulmonare, fapt ce a dus la instalarea unei stari de oboseala si la o rezistenta la efort intens mai scazuta. De altfel, desi ea a cerut sa fie introdusa cat mai mult la meciurile de la Campionatul European din Danemarca, antrenorul Bogdan Burcea a decis sa o foloseasca chibzuit in partida cu Polonia (28-24), dupa o evolutie mediocra in intalnirea cu Germania (19-22), cand a stat mai mult pe teren.

Insa, forma fizica imperfecta nu a afectat faimoasele aruncari ale Cristinei, care a reusit in meciul cu polonezele cea mai puternica aruncare la poarta de la Europeanul de handbal, propulsand mingea in poarta adversa cu 129 km/ora. Dupa schimbarea tacticii de catre selectioner, Neagu a trecut de la 4 goluri din 14 aruncari si o evolutie atipic de stearsa in meciul cu Germania, la 8 reusite si reasumarea rolului de lider al echipei in momentele importante in partida cu Polonia.

Potrivit medicilor, persoanele care se refac dupa ce au fost bolnave de Covid-19 pot pierde pana la 30% din functia pulmonara si pot avea dificultati mari de respiratie chiar si atunci cand merg cu un ritm putin mai alert. In cazul sportivilor de performanta, o pierdere de doar 5-10% a acestei capacitati reprezinta diferenta intre forma sportiva optima performantei si echivalentul a unei perioade lungi de inactivitate.

Cristina Neagu (32 ani) a evoluat pentru Activ Ploiesti (2005-006), Rulmentul Brasov (2006-2009), Oltchim Rm. Valcea (2009-2013), Buducnost Podgorica (2013-2017) si CSM Bucuresti (2017-prezent). Ea a fost declarata de patru ori cea mai buna jucatoare a lumii si este considerata cea mai valoroasa handbalista din Romania din toate timpurile. In palmaresul sau de club se gasesc 1 trofeu Champions League, plus 2 finale jucate, 6 titluri, 3 Cupe si 3 Supercupe in Romania, 4 titluri si 4 Cupe In Muntenegru, in timp ce cu Romania are doua medalii de bronz la CE si CM. Ea este cea mai buna marcatoare din istoria Campionatului European.