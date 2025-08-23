La momentul redactării acestui articol, Universitatea Craiova e lider, neînvinsă, cu 16 puncte după șase meciuri. Rapid completează duelul de la vârf, tot cu 16 puncte, dar cu un meci mai mult disputat, în timp ce podiumul e închis de UTA Arad, tot neînvinsă, cu 13 puncte.

Surprizele vin din spatele podiumului: FC Botoșani e pe 4, Unirea Slobozia ocupă locul 5, iar U Cluj și Dinamo sunt la egalitate pe 6, cu câte 9 puncte. În schimb, granzii ultimilor ani, CFR Cluj și FCSB, sunt în subsolul clasamentului, cu doar 5 puncte fiecare.

Chiar și așa, impresarul Victor Becali este convins că roș-albaștrii vor reveni în forță și vor câștiga al treilea titlu consecutiv.

Becali pariază pe FCSB și Craiova la titlu

Agentul a analizat prestațiile echipelor românești în cupele europene. FCSB a scos un egal pe terenul lui Aberdeen, scor 2-2, în play-off-ul Europa League, iar Universitatea Craiova a obținut o victorie mare la Istanbul, 2-1 cu Bașakșehir, în Conference League.

„FCSB a arătat bine cu Aberdeen. Dacă nu rămâneau în 10, câștigau sigur. Sunt favoriți la retur, chiar dacă nu va fi ușor. La fel și Craiova, a câștigat cu Bașakșehir, dar returul va fi foarte greu. Eu zic că ambele se vor califica”, a declarat Victor Becali, la Sport Total FM.

Impresarul este convins că aceste două echipe vor domina și campionatul și vor pune mâna pe "urecheată".

„Eu zic că tot FCSB va fi campioană. Așa a fost și anul trecut, au început mai greu, dar apoi nu au mai pierdut. Nu prea au plecat jucători, echipa e mai puternică, au și experiență europeană, plus transferuri bune. Lupta la titlu va fi între FCSB și Craiova”, a continuat Becali.

