Dezvaluiri INCREDIBILE facute ca Olaroiu! Ce se intampla in China, cand restul lumii se lupta cu pandemia de COVID-19! "Practic, cand eram noi acolo nu erau cazuri!"

Cosmin Olaroiu isi petrece majoritatea timpului in China si a facut dezvaluiri suprinzatore.

China este tara de unde a pornit panademia de coronavirus, iar antrenorul roman a dezvaluit ca acolo lucrurile au inceput sa revina la normal. Anul trecut, Organizatia Mondiala a Sanatatii a decretat pandemia, dupa ce noul virus asiatic s-a raspandit dincolo de granitele Chinei si a ajuns pe tot globul. Dupa mai bine de un an, Olaroiu a povestit ca in China lucrurile arata intr-un mod surprinzator.

In majoritatea tarilor din lume sunt impuse masuri pentru ca virusul sa nu se raspndeasca, dar in China viata a revenit la normal si in unele zone masca nu mai este obligatorie. Antrenorul lui Jiangsu Suning a declarat ca, in acest moment, tara asiatica este cea mai sigura din acest punct de vedere.

"Cand am plecat eu era OK pana am plecat. Bine, noi nu am stat foarte mult liberi ca sa ne dam seama cum era viata, in general cei care vin din strainatate, insa ei au cam cele mai putine cazuri din lume.

Practic, cand eram noi acolo nu erau cazuri, de asta orice era liber: scoli, restaurante, mall-uri, adica era o viata normala, nu era neaparat sa porti masca, doar daca erau anumite cerinte in anumite locuri. Si atunci iti puneau ei la dispozitie o masca, era o viata absolut normala, cam cea mai 'safe' din punctul asta de vedere, din ce stiu eu ca exista in momentul asta cam pe toata planeta", a povestit Cosmin Olaroiu pentru Telekom Sport.