Masca textila care poate neutraliza coronavirusul! Accesoriul INCREDIBIL cu care superba Georgina a mers la gala din Dubai! Cum arata si cat costa

Cristiano Ronaldo (35 ani) a fost premiat 'Jucatorul secolului' in cadrul galei Globe Soccer Awards din Dubai.

Starul portughez a mers in Dubai impreuna cu iubita sa, Georgina Rodriguez si fiul sau cel mare, pentru a-si ridica trofeul. Toate privirile au fost insa pe Georgina, care a avut o aparitie incendiara.

Modelul a purtat o rochie rosie din paiete, extrem de mulata, cu o crapatura larga pe piciorul drept. Georgina a accesorizat tinuta cu o geanta alba mini, un colier pretios, insa accesoriul care a atras toate privirile a fost masca purtata.

La cateva zile la eveniment, iubita lui Ronaldo a dezvaluit ca masca purtata este una cu adevarat speciala. Georgia a prezentat prima masca textila care ar neutraliza coronavirusul.

Produsul a fost aprobat de Institutul de Medicina Moleculara Joao Lobo Antunes, iar apoi si de laboratorul de control al calitatii, Equlibrium. Acestia au confirmat ca masca retine 90.2% din Covid-19.

Conform cotidianului AS, masca rezista la 50 de spalari cu apa a carei temperatura ajunge pana la 60 de grade Celsius, fara sa isi piarda din atributiile protectoare. Masca are in componenta o tehnologie Ad-tech cu mai multe straturi protectoare, este tratata hidrofob, astfel ca picaturile contaminate nu se pot fixa pe tesatura. Pretul mastii este de 8 euro.