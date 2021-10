Un nou fotbalist român poate străluci în Serie A. "Are un potențial extraordinar. Fiorentina trebuie să îl prețuiască"

Eduard Duțu (20 ani) îi poate călca pe urme lui Radu Drăgușin (19 ani), jucătorul împrumutat de Juventus la Sampdoria. Fundașul central născut la Roma din părinți români, are contract cu Fiorentina până în vara lui 2022, dar oficialii "Viola" se pregătesc să îi propună un contract pe patru sezoane.

Duțu e împrumutat la Montevarchi, unde antrenorul are numai cuvinte de laudă pentru el

Fotbalistul este împrumutat în acest sezon la Aquila Montevarchi 1902, club din Liga a treia italiană, unde a avut evoluții apreciate în cele șapte prezențe din acest sezon. Duțu este component al naționalei U20 condusă de Bogdan Lobonț, dar, la fel ca Drăgușin, nu a fost apreciat pozitiv după înfrângerile "tricolorilor mici" cu Anglia (1-6) și Germania (0-4), dar se bucură de prețuire în Italia.

"E un băiat puternic, care are un potențial extraordinar. S-a descurcat bine în Serie C și cred că va ajunge rapid în Serie A. E un profesionist adevărat, are 190cm înălțime, o tehnică foarte bună pentru un fundaș, o personalitate excepțională, greu de cerut ceva în plus de la un fundaș. Fiorentina trebuie să îl țină atent sub observație, pentru, dacă este ajutat să se dezvolte corect, poate deveni un jucător important pentru echipă. Fiorentina ar trebui să-l prețuiască", l-a caracterizat pe Duțu, pentru Lady Radio, radioul fanilor Fiorentinei, Roberto Malotti, antrenorul său de la Aquila Montevarchi.

A început fotbalul la Lazio, dar s-a remarcat la Fiorentina

Fundaşul născut la Roma în 2001 a început fotbalul la Lazio, echipa sa de suflet, dar s-a mutat la Fiorentina, unde a fost titular la toate echipele de juniori. S-a antrenat cu formația de seniori în mandatele lui Vincenzo Montella, Giuseppe Iachini și Cesare Prandelli, dar nu a apucat să debuteze pentru toscani în meciuri oficiale. În august 2021, a fost împrumutat la Aquila Montevarchi 1902, echipa de mijlocul clasamentului în Serie C. Românul dezvăluia că idolii lui sunt Alessandro Nesta și Sergio Ramos.

La Fiorentina mai joacă Munteanu și David

De-a lungul anilor, la Fiorentina au mai fost legitimați fotbaliștii români Marius Lăcătuș (1990-1991), Bogdan Lobonț (2006-2007), Adrian Mutu (2006-2011), Ciprian Tătărușanu (2014-2017) și Ianis Hagi (2016-2018), în timp ce la echipa Primavera evoluează acum atacantul Louis Munteanu (19 ani) și mijlocașul Andrei David (17 ani). În lotul Fiorentinei se găsesc fundașii centrali Nikola Milenkovici (24 ani), Lucas Martinez Quarta (25 ani), Matija Nastasici (28 ani) și Igor dos Santos (23 ani).