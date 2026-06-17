După ce l-a prezentat oficial pe Marc Cucurella, cumpărat de la Chelsea pentru 55 de milioane de euro, Real Madrid a anunțat, miercuri, și sosirea lui Bernardo Silva.

Bernardo Silva a semnat cu Real Madrid

"Real Madrid și Bernardo Silva au ajuns la un acord pentru semnarea unui contract pentru următoarele două sezoane, până pe 30 iunie 2028", se arată pe site-ul clubului.

Bernardo Silva sosește la Real Madrid din postura de jucător liber de contract. Mijlocașul portughez s-a despărțit în această vară de Manchester City, club la care a petrecut nouă sezoane.

Anunțul lui Real Madrid vine chiar în ziua în care Bernardo Silva este așteptat titular la naționala Portugaliei în duelul cu RD Congo, de la Cupa Mondială.

Bernardo Silva a crescut la Benfica, a petrecut trei sezoane la AS Monaco, iar în 2017 a fost cumpărat de Manchester City cu 50 de milioane de euro. Sub comanda lui Pep Guardiola a strâns 460 de meciuri și a cucerit o mulțime de trofee, inclusiv Liga Campionilor și 6 titluri în Premier League.

În zilele următoare, Real Madrid este așteptată să oficializeze cel puțin alte două mutări: fundașul central francez Ibrahima Konate, liber de contract după despărțirea de Liverpool, și fundașul dreapta olandez Denzel Dumfries, a cărui clauză de reziliere de la Inter, în valoare de 20 de milioane de euro, a fost activată.