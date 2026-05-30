FC Argeș are nevoie de bani pentru a continua evoluțiile solide și în sezonul următor de Superliga. Revelația acestui sezon de primă ligă, nou-promovata FC Argeș a atins play-off-ul în campionat și a ratat la loviturile de departajare finala Cupei României!

E clar că în această stagiune a profitat și de un moment de grație, iar conducerea se gândește cum să reușească să mențină ritmul. E nevoie de o creștere de buget, poate de mărirea salariilor celor mai buni jucători pentru a fi convinși să rămână, dar și să fie aduse nume care pot crește valoarea lotului.

FC Argeș vrea evoluții solide și în întrecerea următoare de Superliga

Rămâne de văzut cum va reuși conducerea să facă rost de bani, dar sunt șanse mari ca măcar doi-trei dintre cele mai importante nume să fie vândute.

Pe de altă parte, FC Argeș caută să întărească lotul de jucători pentru ediția 2026-2027 de Superliga României, iar în acest sens îi caută variante lui Bogdan Andone chiar și în afara țării.

Evagoras Antoniou, apărătorul pe care a pus ochii FC Argeș

Potrivit publicației kerkida.net, piteștenii țintesc și aducerea unui fundaș central cipriot: Evagoras Antoniou! În vârstă de 23 de ani, înalt de 1,87 m, apărătorul își termină acordul în țara natală, cu cei de la APOEl Nicosia, iar sursa citată anunță că FC Argeș este interesată de el.

”Evagoras Antoniou este în vizorul echipei FC Argeș Pitești, conform informațiilor site-ului nostru, www.kerkida.net . Fundașul cipriot își finalizează contractul cu APOEL și se află în faza de a alege următoarorul pas din cariera sa. În acest sezon, Antoniou a adunat 18 apariții în toate competițiile cu tricoul albastru-galben”, notează publicația amintită.

Așadar, Evagoras Antoniou a adunat 18 meciuri în sezonul 2025-2026, 15 fiind bifate în prima ligă din Cipru. El este legitimat la APOEL Nicosia din vara anului 2024, când a venit de la AEZ Zakakiou (Cipru). A mai jucat și la AEL Limassol sau Kouris Erimis în Cipru, dar a avut și o experiență în Grecia, la Panathinaikos B, și în Spania, la AD Ceuta.

Evagoras Antoniou are un meci pentru naționala Ciprului

Cotat la 275.000 de euro, fundașul care se află în vizorul FC Argeș a fost convocat de câteva ori la echipa națională de seniori a Ciprului, dar până acum are doar un meci, cinci minute în partida amicală cu Republica Moldova, din 30 martie 2026.

Alte convocări avute au consemnat pentru el cel mult prezența pe banca de rezerve.