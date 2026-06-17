FCSB a rezolvat al doilea transfer al verii! Contract pe doi ani

După ce l-a transferat pe Anderson Ceara de la Csikszereda pentru 450.000 de euro, clubul patronat de Gigi Becali pregătește încă un transfer în perioada de mercato din această vară.

E vorba despre Shaquil Delos, un fotbalist în vârstă de 27 de ani care este cotat de site-urile de specialitate la 500.000 de euro. Potrivit fantatik, el a semnat pe doi ani cu gruparea roș-albastră.

Delos, născut în Franța la Les Lilas, joacă pe postul de fundaș dreapta și a fost legitimat în ultimii doi ani la Grenoble, echipă din Ligue 2.

Produs de FC Chambly, US Chantilly, US Saint-Maximin, LOSC Lille, FC Chambly, fotbalistul a fost legitimat la Nancy, Estoril și Grenoble de-a lungul carierei sale.

FCSB și-a aflat adversara din turul doi preliminar UEFA Conference League

Gruparea roș-albastră s-a bucurat de statutul de cap de serie și a picat în urma tragerii la sorți cu FK Auda, echipa care a încheiat sezonul precedent pe locul trei în campionatul din Letonia.

”Eu nu vorbesc ce nu mă pricep. Nu știu eu de Auda. Știu doar că noi trebuie să mergem în grupele Conference League. Eu atât știu și nici nu mă interesează altceva. Nu știu cu cine picăm, vreau doar să ajung în grupe”, a spus Gigi Becali, conform Digisport.