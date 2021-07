"Asta invat la Rangers!" Ianis, interviu in presa britanica despre adaptarea in campionatul scotian! Ce a spus despre perioada petrecuta la Fiorentina

Ianis Hagi (22 ani) a vorbit despre lunile petrecute in Scotia si cum s-a adaptat campionatului dar si tarii.

Mijlocasul roman a fost transferat definitiv de Rangers in vara anului trecut, dupa ce scotienii il imprumutasera de la Genk in iarna lui 2019. Ianis a reusit sa cucereasca titlul in Scotia, iar acum a vorbit pentru The Guardian despre adaptarea sa, dar si ce a influentat in decizia de a semna cu echipa lui Gerrard.

"In mod clar eram incantat sa vorbesc cu Steven Gerrard. Am incercat sa raman calm si sa pun intrebarile corecte pentru a afla unde ma incadrez in planurile lui. Am vorbit despre mici detalii tactice si despre cum isi dorea sa readuca clubul la cel mai inalt nivel, acolo unde apartine. M-am indragostit de Rangers. Simteam ca trebuie sa merg mai departe, iar Rangers a batut la usa.

Accentul a fost dificil la inceput insa acum incep sa inteleg aproape totul. Mi-a luat ceva, inca nu folosesc fraze scotiene. Vremea este diferita comparativ cu cea cu care sunt obisnuit, ploua destul de mult, dar viata pe care o avem aici, sa jucam o data la trei zile, nu prea ai timp sa te gandesti la vreme.

M-am bucurat de fiecare secunda petrecuta aici, staff-ul de antrenori este incredibil si am evoluat extrem de mult in ultimele 18 luni. Este un mediu foarte bun pentru evolutia unui jucator pentru ca invat despre mentalitatea de invingator. Fiecare persoana de la club te ambitioneza sa te descoperi ca jucator, iar asta m-a ajutat sa evoluez", a spus Ianis Hagi pentru The Guardian.

Intrebat despre perioada petrecuta la Fiorentina si revenirea la Viitorul, Ianis a raspuns sincer, fara regrete.

"Nu as spune ca a fost un pas inapoi, intr-un an si jumatate am invatat atat de multe lucruri. Sa fac pasul in Italia la acea varsta a fost un lucru major pentru mine si a fost bine sa fiu in acelasi vestiar cu 15 jucatori internationali si sa ma antrenez cu ei zilnic. Jucatorii de pe pozitia mea, de numar 10, erau Mauro Zarate, Federico Bernardeschi si Josip Ilicic, care au avut cariere importante la un nivel inalt, am invatat extrem de mult doar fiind in jurul lor.

A fost parte din procesul meu de a fi fotbalist. Cand m-am intors in Romania pentru un an si jumatate, am fost cel mai bun jucator din playoff-uri pentru doi ani la rand, asta arata cat de mult m-am dezvoltat. M-am simtit matur datorita tuturor experientelor prin care am trecut. Daca stii sa iei lucrurile pozitive din cele neagative, asta e cel mai important lucru", a declarat mijlocasul roman.