Pentru meciurile din cupele europene, ”studenții” vor fi nevoiți să joace ”acasă” pe un alt stadion din țară. Festivalul Untold va fi găzduit, ca în fiecare an, pe Cluj Arena, astfel că Universitatea va trebui să găsească o altă soluție.

Printre variantele luate în calcul, inițial, de conducerea clubului, a fost stadionul ”Francisc Neuman” din Arad, pe care evoluează UTA, dar arena nu este omologată pentru cupele europene, chiar dacă a fost inaugurată în urmă cu șase ani.

Stadionul din Arad nu este omologat pentru cupele europene

Motivul? Autoritățile locale, care administrează arena de 10.000 de locuri, nu au demarat până acum procedurile necesare pentru a omologa stadionul în vederea găzduirii meciurilor europene, deoarece UTA nu a luptat până acum cu șanse reale pentru un astfel de obiectiv.

Alexandru Meszar, oficialul clubului, a anunțat că această problemă va fi rezolvată cât de curând.

„Este în curs, putem spune așa. Stadionul nu este al clubului, este al autorităților locale. Noi suntem în chirie pe acest stadion, dar știu că Primăria a început demersurile pentru a omologa stadionul pentru Europa.

Poți să faci stadion și la cele mai înalte standarde, nu înseamnă neapărat omologare. Trebuie să fie îndeplinite niște proceduri. Au mai fost cazuri cu niște stadioane în România, au fost gata, dar nu erau omologate. Ai nevoie de niște vizite din partea UEFA, sunt niște proceduri, birocrație...

Având în vedere că noi nu am fost aproape de Europa, probabil din aceste motive nu s-au făcut pașii necesari. Pot să spun că s-a început procedura”, a spus Alexandru Meszar, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Radu Constantea: ”Sfântu Gheorghe, Ploiești sau București sunt celelalte variante”

Radu Constantea, președintele lui U Cluj, are și alte variante pentru meciurile din Europa. Pe lângă stadionul lui Sepsi OSK, din Sfântu Gheorghe, ardelenii ar mai avea ”pe listă” și o deplasare la Ploiești sau București.

„La Arad, din păcate, nu se pot juca meciuri europene, stadionul nu este omologat. Sfântu Gheorghe, Ploiești și București sunt celelalte variante”, a spus Constantea, la Prima Sport.