"E cea mai buna achizitie!" Mihaila, cel mai bun de pe teren in remiza cu Fiorentina! Ce au scris italienii despre Man si ce note au primit romanii

Parma a remizat, scor 3-3, cu Fiorentina in aceasta dupa-amiaza.

Valentin Mihaila a inscris primul sau gol in Serie A in ultimele minute ale partidei, ducand-o pe Parma in avantaj, insa victoria a fost scapata printre degete dupa autogolul lui Iacoponi.

La golul lui Mihaila a contribuit si Dennis Man, cel de la care a plecat pasa pentru Inglese, care i-a centrat decisiv fostului jucator al Universitatii Craiova.

Jurnalistii din Italia i-au laudat pe cei doi romani, Valentin Mihaila primind cea mai mare nota a meciului. Cei de la Parma Live i-au acordat nota 7 pentru cele 45 de minute pe care le-a jucat, notand ca transferul lui a fost cea mai buna achizitie facuta de club.

"Este cea mai rentabila achizitie si nu am avut nevoie de meciul de astazi pentru a putea sa spunem asta! A semnat un assist si un gol, cel care ar fi putut reaprinde o scanteie slaba de speranta, dar... stim cum a mers. Din talentul sau, si nu numai, va fi necesar sa incepem din nou constructia unei echipe Parma a viitorului", au scris italienii.

Dennis Man, introdus pe teren in minutul 63, a primit si el o nota buna, 6, cei de la Parma Live punctand ca tanarul fotbalist a avut o evolutie buna: "Este on fire! Usurinta cu care a aparat mingea in minutul 92 a ramas in fata ochilor nostri."