Doliu în Ligue 1! S-a stins din viață antrenorul lui Brest la o lună după ce s-a încheiat campionatul

Antrenorul echipei Brest, Éric Roy (58 de ani), a încetat din viaţă miercuri, au anunţat rudele sale. Tehnicianul se lupta de trei ani şi jumătate cu un cancer la pancreas.

„Cu o mare tristeţe vă anunţăm decesul tatălui şi soţului Éric Roy. De trei ani şi jumătate, tata se lupta cu un cancer la pancreas. În tot acest timp, a continuat să trăiască cu o forţă care ne impresionează şi acum, susţinut de dragostea familiei sale, de fotbal, de munca sa şi de această pasiune care nu l-a părăsit niciodată. Ceea ce a realizat în ultimii ani va rămâne pentru noi ceva excepţional”, a notat familia în social media.

După ce a evoluat, printre altele, la OGC Nice, Olympique de Marseille şi Olympique Lyon pe parcursul carierei sale de fotbalist profesionist, Éric Roy se afla la conducerea echipei Stade Brestois din ianuarie 2023.

„Faptul că a trecut prin această încercare în timp ce conducea o echipă şi o istorie atât de puternică spune multe despre omul care a fost. Tata era profund binevoitor, tandru, integru şi onest. Ştia să încurajeze, să transmită, să-i impulsioneze pe ceilalţi să-şi depăşească limitele, să devină cea mai bună versiune a lor.

Avea această exigenţă, această corectitudine şi această umanitate. Iubea fotbalul cu toată fiinţa. Aventura sa la Stade Brestois a fost unul dintre cele mai frumoase momente din viaţa sa. I-a dat energie, bucurie, un motiv să continue, chiar şi în momentele cele mai dificile. Cu jucătorii săi, a construit o legătură rară şi minunată.

﻿ Îi iubea foarte mult şi era mândru, profund mândru, să fie antrenorul lor. Suporterilor din Brest, vrem să le mulţumim. Primirea voastră, sprijinul vostru, entuziasmul şi dragostea voastră l-au emoţionat profund. Această forţă l-a însoţit mult mai mult decât vă puteţi imagina. Tata ne-a spus întotdeauna că acel cântec pe care l-aţi intonat îl va lua cu el”, au declarat Victoria Rose, Markus şi Loëtitia, conştienţi de „imensul gol” pe care îl va lăsa Eric Roy.

„Dar ştim, de asemenea, ce amprentă magnifică lasă în urma sa. O amprentă făcută din pasiune, loialitate, curaj, exigenţă, respect şi dragoste pentru joc. El va rămâne pentru noi, familia sa, prietenii săi şi toţi cei care l-au iubit, o sursă de inspiraţie profundă”, au continuat ei.

Sub conducerea lui Éric Roy, Brest a obţinut un loc 3 istoric în 2024, care i-a deschis pentru prima dată porţile Ligii Campionilor, cu meciuri de prestigiu împotriva Real Madrid şi FC Barcelona în cea mai importantă competiţie europeană. Éric Roy a fost distins individual cu titlul suprem de Cel mai bun antrenor din Ligue 1 la Trofeele UNFP 2024.