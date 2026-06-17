Houston, do you copy? Portughezii, abătuți după egalul din Texas: ”Debut cu stângul”

Houston, do you copy? Portughezii, abătuți după egalul din Texas: ”Debut cu stângul” CM 2026
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Campionatul Mondial are loc în perioada 11 iunie - 17 iulie.

TAGS:
PortugaliaCongoCM 2026
Din articol

Portugalia - Congo a avut loc la Houston, Texas, pe ”NRG Stadium”, în prima rundă a Grupei K de la turneul final care are loc în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

Houston, do you copy? Portughezii, abătuți după egalul din Texas: ”Debut cu stângul”

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Foto: Imago

La capătul celor 90 de minute, Portugalia a remizat cu Congo, după ce Joao Neves a deschis scorul în minutul 6, iar Yoane Wissa a restabilit egalitatea în minutul 45+5.

După meci, presa din Portugalia a reacționat. Publicația Abola a titrat: ”Asta ne face visul la Mondial mai dificil”.

Jurnaliștii lusitani au explicat, pe urmă, că un egal cu Congo este un debut cu stângul pentru naționala lui Cristiano Ronaldo la turneul final.

”Un început cu stângul pentru Portugalia, care nu a reușit decât o remiză cu RD Congo în prima etapă a Cupei Mondiale din 2026. Rezultatul s-a conturat în prima repriză. 

Joao Neves a deschis scorul pentru naționala Portugaliei, însă apoi portughezii s-au relaxat și au avut de suferit spre finalul primei reprize. În repriza a doua, Cancelo a înscris din foarfecă, dar golul a fost anulat”, a scris abola.pt.

Lotul Portugaliei la CM 2026

PORTARI: Diogo Costa (FC Porto), Jose Sa (Wolverhampton Wanderers), Rui Silva (Sporting CP).

FUNDAȘI: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahce), Joao Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Goncalo Inacio (Sporting CP), Renato Veiga (Villarreal), Ruben Dias (Manchester City), Tomas Araujo (Benfica).

MIJLOCAȘI: Ruben Neves (Al-Hilal), Samu Costa (Mallorca), Joao Neves (Paris Saint-Germain), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City).

ATACANȚI: Joao Felix (Al-Nassr), Francisco Trincao (Sporting CP), Francisco Conceicao (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leao (AC Milan), Goncalo Guedes (Real Sociedad), Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain), Cristiano Ronaldo (Al-Nassr).

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