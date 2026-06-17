După ce l-a pierdut pe Darius Olaru, plecat la Union Saint-Gilloise pentru trei milioane de euro, Gigi Becali și-ar putea pierde și celălalt ”favorit”. Florin Tănase este dorit insistent în China, iar negocierile pentru transferul său vor începe curând.

Florin Vulturar, impresarul lui Florin Tănase și unul dintre partenerii de afaceri ai internaționalului român, a plecat deja în China pentru a negocia transferul său, scrie Fanatik.ro.

Încep negocierile pentru transferul lui Florin Tănase în China

Oferta este una tentantă din punct de vedere financiar pentru căpitanul de la FCSB: un contract valabil pentru următoarele două sezoane, cu un salariu de 1,3 milioane de euro, la care se adaugă și eventuale bonusuri. Pe scurt, Tănase poate ajunge la trei milioane de euro!

Întrebat recent despre situația favoritului său, ajuns la final de contract, Gigi Becali s-a arătat convins de faptul că Tănase va semna un nou contract cu echipa sa.

„Tănase o să prelungească. N-a semnat încă, dar n-am nicio treabă, niciun fel de problemă”, a spus Becali.

Thomas Neubert a revenit la FCSB

Pentru Neubert va fi al patrulea mandat la FCSB în calitate de preparator fizic, după cele din perioadele 2012-2014, 2015-2016 și 2020-2026.

Într-un interviu acordat luna trecută pentru PRO TV, Thomas Neubert spunea că a fost ofertat de alte cluburi din Superliga după plecarea de la FCSB, însă a refuzat.

"Nu am mai avut nicio discuție cu cei din conducerea lui FCSB. Cu jucătorii am mai discutat. Am mai avut oferte, întrebări din Liga 1, dar am refuzat", a spus Thomas Neubert, pentru PRO TV.