Dimo Krastev, considerat un mare talent al fotbalului bulgar și un posibil urmaș al consacraților Georgi Dimitrov, Petar Hubcev și Trifon Ivanov, a fost împrumutat din nou de echipa de pe Stadio Artemio Franchi.



Krastev a fost împrumutat, românul Duțu a fost cedat definitiv

Stoperul a ajuns la Fiorentina în 2019, dar nu a apucat să debuteze la echipa de seniori ]ntr-un meci oficial, fiind împrumutat la echipe din Serie B și Serie C. Acesta a fost cedat pentru sezonul 2025-2026 la Siracusa Calcio 1924, club recent promovat în Serie C, după ce a câștigat Grupa I în Serie D, în sezonul precedent.

Bulgarul mai are contract cu Fiorentina până în vara anului viitor, dar nu a avut soarta altor jucători crescuți de club și cedați definitiv acum, printre care se numără Eduard Duțu (Latina Calcio), Edoardo Pierozzi (Benevento), Davide Gentile (Livorno), Costantino Favasuli (Catanzaro) și Niccolo Nardi (Siena).



Siracusa a adus 15 jucători în această vară

Echipa din Sicilia este una de mare tradiție, fiind înființată în 1907, dar a dat faliment de cinci ori în ultimii 30 de ani. "Alb-albaștii" par să fi renăscut cu afaceristul toscan Alessandro Ricci la conducere și cu Marco Turati ca antrenor.

"Leoni" au fost foarte activi în mercato, mai transferându-i în această vară pe Alessandro Farroni (Catania), Filippo Damian (Casertana), Federico Pacciardi (Pianese), Giuseppe Guadagni (Sorrento), Bryan Bonucci (Sarnese), Gianluca Contini (Virtus Verona), Simone Iob (Piacenza), Matteo Zanini (AlbinoLeffe), Luan Capanni (Latina Calcio), Sebastiano Di Paolo (Torino U20) și Etienne Catena (Cagliari) și împrumutându-i pe Juan Ignacio Molina (Vis Pesaro), Jacopo Frosali (Pisa U19) și Motiejus Sapola (Pisa U19).



Krastev nu a jucat în Serie A, dar are trei selecții la naționala Bulgariei

Dimo Krastev (22 de ani / 195 cm) este născut la Burgas și s-a format la juniorii cluburilor Neftochimic 1986, Neftochimic Burgas și Fiorentina. La nivel de seniori a fost legitimat la Neftochimic Burgas (2018-2019), Fiorentina (2021-2023, 2025), Catanzaro (2023-2024 / împrumutat), Feralpisalo (2024 / împrumutat) și Ternana (2024-2025).



Are selecții pentru naționalele U17, U19 și U21 ale Bulgariei și a strâns trei prezențe pentru reprezentativa de seniori a țării sale. Poate evolua ca fundaș central, închizător și mijlocaș central și este cotat la 50.000 de euro. Acesta are în palmares Coppa Italia Primavera (2019-2020, 2020-2021, 2021-2022) și Supercoppa Primavera (2021, 2022).

