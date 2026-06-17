Ronaldo: ”E timpul să acceptăm că Messi e cel mai bun jucător al tuturor timpurilor”

La Kansas City, Missouri, Argentina a învins-o cu 3-0 pe Algeria . Lionel Messi a realizat un hat-trick și, cu 16 reușite la un turneu final, l-a egalat pe Miroslav Klose în topul celor mai buni marcatori de la Campionatele Mondiale.

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Ronaldo Nazario, o legendă în fotbalul brazilian și internațional, a vorbit despre Messi și a explicat că nu există niciun alt jucător care se poate apropia de valoarea argentinianului.

Declarațiile lui Ronaldo, care are 99 de selecții la naționala Braziliei și 62 de goluri, vin după hat-trick-ul lui Messi la Kansas City.

”Recordurile sunt făcute ca să fie doborâte, iar persoana care a făcut-o nu mă surprinde nici pe mine și pe niciun alt fan al fotbalului din lume. Mai mult, Argentina e și actuala campioană mondială.

De fiecare dată când Messi pășește pe teren, totul devine istoric și elegant. E timpul ca lumea să nu se mai ascundă și să accepte faptul că el e cel mai bun jucător al tuturor timpurilor.

Continuă să performeze în fiecare sezon și la Campionatul Mondial și încă unii au dubii în legătură cu el. E o seară de neuitat și istorică, va fi în istorie pentru totdeauna”, a spus Ronaldo Nazario, potrivit Mundo Deportivo.

De trei ani, Messi joacă în America la Inter Miami

După ce a câștigat tot ce se putea cu FC Barcelona și și-a lăsat amprenta și la Paris Saint-Germain în doar doi ani, Lionel Messi a părăsit fotbalul european și a semnat cu Inter Miami în Major League Soccer (MLS), singurul eșalon din State.

Argentinianul a bifat la Inter Miami 104 apariții, și-a trecut în cont 90 de goluri și a reușit, pe deasupra, să ofere și 51 de pase decisive.