Internaționalul român de tineret Eduard Duțu (5 selecții la naționala Under 20) a semnat un contract pe două sezoane cu Latina din Serie C.

Fundaș central, el a fost legitimat la Fiorentina până în această vară, iar în a doua parte a sezonului trecut a fost împrumutat la Foggia, tot din Serie C.

Eduard Duțu, de la Fiorentina la Foggia și, acum, Latina



"Latina Calcio 1932 are plăcerea de a anunța transferul definitiv al lui Eduard Duțu, fundaș central născut în 2001, care va întări apărarea antrenorului Bruno. Contractul său pe doi ani a fost depus astăzi.

Duțu a crescut în sectorul juvenil al Fiorentinei, devenind căpitanul echipei Primavera. În Serie C a jucat pentru Gubbio, Ancona, Virtus Francavilla și Pineto, acumulând deja 80 de prezențe în această categorie.

La nivel internațional, a îmbrăcat tricoul României Under 20, confirmându-și creșterea și pe plan național.

Fundaș solid, fizic și cu experiență în ciuda vârstei tinere, Duțu reprezintă un aport valoros pentru apărarea nerazzurrilor”, a precizat clubul din Serie C în comunicatul oficial.

Fratele său Matteo joacă la AC Milan



Eduard (24 de ani) este fratele mai mare al lui Matteo Duțu, fundaș central și el, care în această vară a debutat la prima echipă a lui AC Milan.

Matteo a avut chiar un debut fantastic, cu gol în amicalul lui Milan cu Arsenal, apoi a prins minute și într-un alt amical de lux, cu Liverpool.

