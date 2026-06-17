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Gică Craioveanu (58 de ani), fost mare atacant al Universității Craiova între anii 1991 și 1995, a furnizat un pronostic cu privire la următorul jucător care va pleca de la olteni pentru o sumă mare de transfer.

Previziunea lui Gică Craioveanu

Craioveanu a apreciat că Ștefan Baiaram (23 de ani) are potențialul să îi umple conturile lui Mihai Rotaru. Totuși, el și-a exprimat speranța ca fotbalistul ce evoluează pe postul de aripă stânga să nu plece de la Craiova în vară.

„(n.r.- cine crede că va fi următorul produs de export al Craiovei) Unul dintre ei, posibil Fane Bairam, eu sper să nu plece nici el, nici un jucător de la Craiova”, a declarat Gică Craioveanu, în exclusivitate pentru Pro TV și Sport.ro.

Ștefan Baiaram vrea să plece de la Craiova

Ștefan Baiaram este cel mai bine cotat fotbalist din Superligă pe Transfermarkt, site de specialitate care îl estimează la 5.000.000 de euro.

Baiaram a strâns pentru Universitatea Craiova 247 de meciuri, 48 de goluri și 23 de pase decisive.

După ce Craiova a învins-o pe „U” Cluj cu 5-0 și a devenit campioană, Ștefan Baiaram a recunoscut că vrea să plece din Bănie în străinătate.

„Nici nu îmi găsesc cuvintele. Visez la acest moment de când m-am apucat de fotbal. Mă bucur că am luat campionatul cu echipa mea de suflet. Mă bucur că am făcut eventul după 35 de ani.

Avem un grup extraordinar, o echipă foarte bună. Nu știu dacă de când sunt eu la Craiova am avut o echipă așa bună. Mă bucur anul acesta că am făcut niște rezultate foarte bune. Sunt mândru de toți colegii mei.

Știam că jucăm cu 35.000 de oameni în tribune. Ați văzut ce nebunie a fost la meci. Știam că dacă vom câștiga vom fi campioni după 35 de ani. Le datorăm această victorie fanilor. Nici nu știu cum să mă bucur. Visez la acest lucru de când m-am apucat de fotbal.

Baiaram: „După șapte ani de zile, am ajuns la sfârșit!”

De cum am început meciul am simțit că vom câștiga titlul. Suntem o echipă foarte bună, meritam să luăm campionatul. Am jucat și în Europa, am pierdut nemeritat, dar mă bucur că am făcut eventul.

Mai avem o săptămână. După o să intru în vacanță, dacă domnul selecționer nu mă va chema. Sper să mă cheme. După cu siguranță îmi doresc să plec. Mai mult de atât pentru Universitatea Craiova... după șapte ani de zile, am ajuns la sfârșit!”, a declarat Ștefan Baiaram, imediat după meci.