Este vorba de unul dintre cei mai lăudați apărători din Bundesliga: a pus ochii pe Luka Vuskovic (19 ani) , care aparține de Tottenham , dar care este împrumutat la Hamburg până în vară, până la finalul acestui sezon.

Barcelona se gândește de acum la ce mutări să facă în vară, la finalul acestui sezon, în următoarea campanie de transferuri. Își dorește să îl aducă și pe unul dintre cei mai apreciați tineri fundași centrali din Europa.

Stoperul Luka Vuskovic a fost împrumutat la Hamburger SV, unde a bifat 24 de prezențe și 5 goluri pentru "Die Rothosen" și se anunță ca un posibil titular al echipei londoneze în stagiunea următoare.

În condițiile în care Ben Davies (32 de ani) își termină contractul în vara viitoare, iar Radu Drăgușin (24 de ani) și Cristian Romero (27 de ani) ar putea fi vânduți în următoarea perioadă de mercato, Tottenham se va baza pe postul de fundaș central pe Kevin Danso (27 de ani), Micky van de Ven (24 de ani), Kota Takai (21 de ani / împrumutat acum la Borussia Monchengladbach), Dante Cassanova (21 de ani), Ashley Phillips (20 de ani / împrumutat acum la Stoke City) și Luka Vuskovic (19 ani).

Deși Bayern Munchen, Borussia Dortmund, Real Madrid și Liverpool și-au arătat interesul pentru transferul lui Vuskovic, acesta se va întoarce la Tottenham. Compatriotul Ivan Rakitic spune că "toată Europa vorbește despre el acum. Are tot ce-i trebuie pentru a deveni cel mai bun fundaș central din lume.

Sunt curios să văd cât va reuși Tottenham să-l păstreze, pentru că, în opinia mea, este deja pregătit să meargă la cele patru sau cinci cluburi de top din Europa".

Tottenham îl va vinde pe Luka Vuskovic pentru foarte mulți bani

Croatul se va întoarce la Tottenham în vară, chiar dacă Hamburg vrea să îl păstreze cu orice preț. Formația din Premier League vrea să mizeze pe el în curând, dar poate o ofertă foarte bună, din partea Barcelonei mai nou, va face formația lui Radu Drăgușin să îl vândă.

De exemplu, în acest moment cota de piață a lui Luka Vuskovic se ridică la o sumă colosală raportată la vârsta lui, la 40 de milioane de euro!

În momentul în care l-a transferat, în vara lui 2025, de la Hajduk Split, Tottenham a plătit 11 milioane de euro. Apoi, imediat, l-a direcționat, sub formă de împrumut, la Hamburg.