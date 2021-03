Pustiul roman care face senzatie la Fiorentina nu a jucat niciodata in Liga 1! Cine este si ce spune impresarul fotbalistului

ROMANIA da ultima batalie a primaverii! Miercuri, 19:00 LIVE VIDEO la PRO X si pe www.sport.ro ai Armenia - Romania in calificarile pentru Qatar 2022!

Andrei David, un mijlocas roman de doar 18 ani, si-a facut junioratul la Fiorentina si acum evolueaza pentru echipa U18 a italienilor. Tanarul a ajuns in Italia cand avea doar 10 ani. A fost remarcat de impresarul Virgil Colfescu, cel care are multe relatii in fotbalul din Italia. Andrei David l-a impresionat la un turneu de juniori si i-a propus atunci o colaborare. In acea perioada, Andrei David juca la Juniorul Bucuresti si Colfescu i-a propus sa mearga sa dea probe in Italia.

In prima faza, mijlocasul roman a stat sase luni la Scandicci Calcio, o echipa din Serie D. Apoi, David a dat probe la Fiorentina, ”violetii” au fost impresionati si au decis imediat sa-l pastreze. "L-am vazut prima data in 2012, in timpul unui turneu si am inteles imediat ca Andrei a fost inzestrat cu o tehnica superioara tuturor colegilor sai. In urmatorul an l-amdus la Scandicci si, dupa sase luni a dat probe la Fiorentina, care l-a dorit imediat", a povestit Virgil Colfescu, intr-un interviu pentru La Nazione, citat de fiorentinanews.com.

In ultima partida, romanul a reusit nu mai putin de 4 goluri cu Genoa U18, dupa ce echipa sa a fost condusa. In urma cu doua etape, Andrei David a marcat golul victoriei cu AS Roma U18, in prelungiri. Andrei David a avut parte si de o surpriza dupa ce a facut senzatie cu Genoa.

La Nazione scrie ca Joe Barone, directorul general al Fiorentinei, a coborat pe teren si l-a felicitat pe tanarul mijlocas roman. Andrei David este considerat o mare speranta a Fiorentinei si este de asteptat sa fie in curand la Primavera, echipa de tineret a toscanilor.