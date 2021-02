Oferte importante pentru Louis Munteanu! "Are reputatie de baiat bun spre deosebire de Mutu!" Romanul putea pleca de la Fiorentina

Louis Munteanu a fost tranferat de Fiorentina in vara de la Viitorul, contra sumei de doua milioane de euro.

Conform celor de la firenzeviola.it, Fiorentina a avut oferte de la mai multe cluburi de nivel european, care au depasit pretul achitat de toscani in vara.

Comparat cu Adrian Mutu, Munteanu este laudat pentru reputatia de baiat bun pe care o are, in comparatie cu Mutu, care era un fotbalist cu un caracter mai expansiv.

Fostul sau antrenor si mentor, Gica Hagi, a vorbit si el despre calitatile lui Louis Munteanu, pe care il vede ca fiind un jucator de mare viitor.

"Ca un jucator de 2002 sa aiba trei goluri din cinci sau sase meciuri... Nimeni nu scrie in Romania de asta. Poate pentru unii e normal. Eu insa cred ca sunt lucruri extraordinare. Nu am vazut in aceste saptamani sa vina cineva sa faca un interviu cu Louis Munteanu.

Un jucator care explodeaza la varsta lui, nu l-a intrebat nimeni de unde ai aparut, unde ai stat, ce iti place sa mananaci. Pentru mine e un pacat. Il stiti, de acum, pe Louis Munteanu. E in plina ascensiune. A marcat goluri in campionat. Stiti ce salariu are? 500 de euro pe luna! Acum insa trebuie sa i-l maresc, sa vedem", spunea Hagi, sezonul trecut.