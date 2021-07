Team Managerul Italiei are sange romanesc! Legenda de la Inter Milano si Fiorentina este seful "Squadrei Azzurra" la Euro 2020

Finala Campionatului European se vede, in direct, la PRO TV si pe VOYO, duminica, 11 iulie, de la ora 22:00!

Gabriele Oriali (68 ani) este actualul Team Manager al nationalei Italiei, surpriza placuta a Euro 2020, care va juca finala de pe Wembley impotriva Angliei. Acesta a jucat pentru Inter Milano (1970-1983) si Fiorentina (1983-1987) si are 28 de selectii si un gol pentru Squadra Azzurra (1978-1983).

In palmaresul sau se gasesc doua titluri in Serie A (1970-1971, 1979-1980) si doua Coppa Italia (1977-1978, 1981-1982), dar si trofeul Cupei Mondiale din 1982, fiind unul dintre jucatorii preferati ai legendarului selectioner Enzo Bearzot, care l-a folosit titular in partidele cu Camerun (1-1), Argentina (2-1) Brazilia (3-2), Polonia (2-0) si RD Germana (3-1). De asemenea, in 2019, el a fost inclus in Italian Football Hall of Fame.

Fostul mijlocas este nascut la Como, dintr-un tata italian si mama romanca. Stefania, o romanca nascuta in regiunea Moldovei, a emigrat din tara noastra imediat dupa Al Doilea Razboi Mondial si s-a stabilit in Nordul Italiei, in Lombardia, casatorindu-se cu un tatal fostului fotbalist. Considerat unul dintre cei mai eleganti si mai frumosi fotbalisti din Serie A in ani '70-'80, el a spus mereu ca a mostenit ochii albastrii ai mamei sale romance.

Dupa ce s-a lasat de fotbal, "Lele" a lucrat ca director sportiv pentru Solbiatese Arno Calcio, Bologna si AC Parma. In 1999, s-a reintors la Inter Milano, unde a ocupat functiile de antrenor secund, consultant, director al departamentelor de scouting si mercato si director sportiv, inlocuindu-l in ultima pozitie pe legendarul Sandro Mazzola. De-a lungul anilor, el si-a dat acordul pentru transferurile lui Adrian Mutu, Ianis Zicu si Cristi Chivu la "nerazzurri", dar a supervizat si activitatea echipelor din care faceau parte juniorii romani Denis Alibec, Cristian Daminuta, Razvan Popa sau Ionut Radu.

Din 2014, acesta este Team Manager al nationalei Italiei, iar din septembrie 2020 Orioli ii pregateste pe scouterii Federatiei Italiene de Fotbal. El mai are o legatura cu Romania, fiind initiatorul proiectului "Inter Campus" in Europa de Est. La propunerea lui Oriali, in acest proiect a fost cuprinsa si Romania, in 1999. In urma actiunii "Bambini in Romania", s-au strans donatii mari in bani si materiale sportive pentru copii orfani sau abandonati de parinti si s-au renovat mai multe cladiri, care aveau nevoie urgenta de modernizari.