Arbitrul român Istvan Kovacs, aflat pentru a doua oară după ediţia din 2022 în lotul arbitrilor pentru Mondial, a primit prima delegare în calitate de „central” la cea mai importantă competiţie din lume.

Istvan Kovacs va arbitra meciul cu numărul 1.000 la CM 2026

Meciul dintre Tunisia şi Japonia, programat duminică, la ora 7:00 este partida cu numărul 1.000 din istoria CM.

Jocul se va disputa pe stadionul din Monterrey, Mexic, o arenă de 53.000 de locuri unde s-a jucat şi Tunisia – Suedia 1-5.

Odată cu această delegare, Istvan Kovacs devine primul arbitru român, de la Ioan Igna în 1986, care conduce o partidă la Cupa Mondială.

În urmă cu patru decenii, Igna a arbitrat duelurile RFG – Scoţia, în faza grupelor, şi Brazilia – Franţa, sfert de finală.

News.ro.