"As vrea o extrema ca el!" Dennis Man, considerat o varianta ideala pentru Fiorentina! Anunt de ultima ora din Italia

Dennis Man a atras toate privirile in acest sezon, dupa transferul la Parma.

Chiar daca Parma a retrogradat in Serie B, fotbalistul ar fi decis ca va ramane la echipa pentru a-si ajuta colegii sa obtina cat mai curand promovarea in primul esalon fotbalistic.

Cu toate astea, jurnalistul italian Marco Bucciantini, suporter al Fiorentinei, a declarat recent ca si-ar dori ca Man sa ajunga in echipa lui Gennaro Gattuso.

"Fiorentina l-a ales pe Gattuso, dar si pentru Rino e o mutare buna. Cred ca sub comanda lui, Castrovilli isi va imbunatati substantial jocul, va deveni mai rapid. Acum joaca prea riscant, dar are potential. Sincer, as vrea sa avem si o extrema precum Man, de la Parma", a spus Bucciantini, conform ParmaLive.

Dennis Man a starnit interesul mai multor cluburi in urma prestatiilor bune din Serie A, fiind dorit, printre altele, si la Trabzonspor.