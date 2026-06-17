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Scrimerul român George Dragomir a cucerit miercuri, la Campionatul European pentru seniori, medalia de bronz în proba masculină de sabie.

Medalie pentru George Dragomir

George Dragomir a adus prima medalie României la ediţia 2026 a Campionatului European de Scrimă pentru seniori, de la Antony, în Franţa.

Dragomir a participat la proba masculină individuală de sabie şi a intrat pe tabloul principal din turul al doilea.

Parcursul lui Dragomir

Ca să ajungă în semifinale, el i-a învins pe spaniolul Santiago Madrigal (15-7), georgianul Sandro Bazadze (15-13) şi pe maghiarul Krisztian Rabb (15-14).

În penultimul act George Dragomir l-a înfruntat pe francezul Jean-Philippe Patrice, în faţa căruia a cedat cu 7-15, într-un meci dominat de sportivul din Hexagon.

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