BREAKING NEWS | Dennis Man ar putea fi coleg cu un roman in Serie A! Ce club se bate cu Fiorentina si Milan pentru 'perla' lui Becali 

Golgeterul Ligii 1 are sanse mari sa se transfere in Italia.

Mai multe cluburi din Serie A ar fi interesate de 'perla' lui Gigi Becali. Fiorentina si AC Milan s-ar afla printre cluburile care sunt interesate de Dennis Man, jurnalistii italieni adaugand astazi pe lista un nou nume.

Potrivit celor de la Tutto Mercato, directorul sportiv al Parmei il are in vizor pe Man. Marcello Carli cauta solutii care sa ajute la redresarea situatiei clubului care se afla acum pe locul 18 in clasamentul campionatului italian. Carli il considera pe Dennis Man o varianta buna pentru a-l inlocui pe Gervinho, care este accidentat.

Daca va ajunge la Parma, Man ar putea fi coleg cu Valentin Mihaila, care a fost transferat in vara de la Universitatea Craiova si care a debutat recent pentru italieni.

Pentru a-l putea transfera pe golgeterul Ligii 1, oficialii Parmei trebuie sa scoata din buzunar cel putin 14-15 milioane de euro, suma pe care si-o doreste Becali in schimbul 'perlei' sale.