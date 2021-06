BREAKING NEWS! Gattuso, aproape sa fie demis la doar doua saptamani dupa ce a semnat cu Fiorentina! Anuntul momentului

Antrenorul italian ar putea fi protagonistul unui episod neasteptat.

Legendarul mijlocas italian pare ca nu are noroc in cariera de antrenor. Dupa mai multe experiente nereusite, ultima chiar la Napoli, pe care nu a reusit sa o califice in grupele Champions League, in ciuda faptului ca pornea marea favorita in fata marii rivale de la Juventus, Gattuso a preluat-o pe Fioretina in aceasta vara, insa totul se poate termina foarte rapid.

Presa italiana vorbeste despre faptul ca in urmatoarele ore o despartire poate fi iminenta, chiar daca tehnicianul nici nu a apucat sa-si cunoasca noii elevi, reunirea formatiei fiind programata in perioada urmatoare.

Neintelegerile din puncte de vdere al strategiei pe care clubul si antrenor vor sa o aplice in perioada de transferuri ar fi principalul motiv pentru care Gattuso va fi indepartat, iar discutiile sunt in toi, urmand a se lua in decizie cat de curand in ceea ce priveste viitorul tehnicianului.