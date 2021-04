Louis Munteanu face senzatie la Fiorentina si a calificat-o in finala Cupei Italiei la tineret! Cifrele impresionante ale romanului in acest sezon

Transferat la inceputul acestui sezon de la Viitorul, atacantul roman este unul dintre cei mai buni jucatori de la tineretul Fiorentinei.

Transferat in aceasta vara de Fiorentina de la Viitorul pentru doua milioane de euro, Munteanu nu a debutat inca la prima echipa a echipei "viola", insa face senzatie la formatia de tineret a italienilor. Titular in semifinala de Cupa Italiei de tineret contra celor de la Genoa si a reusit sa deschida scorul in minutul 37, dupa o faza confuza in careul advers.

A fost primul gol din Cupa, dupa ce a reusit sa marcheze doar in campionat, de 7 ori mai exact. "Decarul" gruparii viola a fost coautor si la golul de 2-0 - sutul sau a fost respins in fata, iar Spalluto a speculat prompt. Louis Munteanu a incercat si un gol spectaculos cu un sut de la 30 de metri, iar apoi a prins un voleu din careu, dar nu pe cadrul portii.

Fiorentina ajunge astfel pentru a treia oara la rand in finala Cupei Italiei Primavera, acolo unde o va avea ca adversara pe Lazio. Antrenorul echipei este Alberto Aquilani, fostul jucator de la Roma, Liverpool, Juventus si Milan. La tineretul Fiorentinei mai joaca un roman, Eduard Dutu, care nu a fost in lot pentru acest meci.