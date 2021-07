Au platit o avere pentru tricourile lui Zidane si LeBron James! Preturi-record, la o licitatie cu obiecte sportive din America 

Echipamentul din liceu al lui LeBron James si tricoul lui Zidane din finala CM 1998 au fost printre vedetele licitatiei din Los Angeles.

La evenimentul "Sports Legends" organizat de celebra casa de lictatii Julien's Auctions, pe 18 iulie, in cartierul Beverly Hills din Los Angeles, a participat un public numeros alcatuit din fani ai sportului, investitori in obiecte de colectie si colectionari inraiti, incasandu-se sume imense pentru elemente rare.

Tricoul purtat de LeBron James pentru echipa liceului St. Vincent - St. Mary din Akron (Ohio), impreuna cu coperta revistei Sports Illustrated a articolului "The Chosen One", din februarie 2002, s-a vandut cu 512.000 de dolari. Tricoul starului din NBA se gasea in impresionanta colectie a celebrului Mark Pepitone.

In urma licitatiei, acesta a devenit cel mai scump tricou de liceu din istorie, intrecandu-l pe cel al lui Barack Obama, care se vanduse, in decembrie 2020, cu 192.000 de dolari. Cu tricoul respectiv, fostul presedinte american, castigase titlul statal in Hawaii, in 1979, cu liceul Panahou School.

O alta vedeta a licitatiei a fost tricoul fotbalistului Zinedine Zidane, din finala Cupei Mondiale din 1998, castigata de Franta cu 3-0 in fata Braziliei, care a avut si autograful fotbalistului. Pentru acesta s-a platit 108.800 de dolari, desi FIFA si Adidas au autentificat piesa ca facand parte din lotul pregatit pentru starul francez pentru acel meci istoric, dar casa de licitatie nu a putut confirma ca este chiar cel pe care "Zizou" l-a purtat pe teren.

Alte obiecte sportive de importanta istorica vandute la aceasta licitatie au fost:

- carte de schimb cu baschetbalistul Michael Jordan, din sezonul 1986-1987, din perioada Chicago Bulls, Card PSA GEM MINT 10, una dintre cele mai cautate de colectionari - 384.000 dolari

- carte de schimb cu Tom Brady, jucator de fotbal american, din anul 2000, de la primul sezon cu New England Patriots, una dintre cele mai cautate de colectionarii acestui sport - 204.800 dolari

- medalia de aur a lui Marco Antonio Feliciano de la Cupa Mondiala de fotbal din 1970, rezerva in finala cu Italia - 108.800 dolari

- doua echipamente de deplasare ale lui Kobe Bryant de la LA lakers, din sezonul 1996-1997, semnate, purtate in timpul meciurilor - 96.000 si 75.000 dolari

- carte de schimb Bowman Chrome Gold cu Mike Trout, jucator de baseball, BGS 9.5 - 83.000 dolari