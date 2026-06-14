U Cluj se mută! Pe ce stadioane pot juca ”studenții” în Europa League: ”Astea sunt variantele”

Eric de Oliveira, cel mai prolific marcator din Liga 1: „Hagi vine cu dușul rece pentru băieți, iar eu schimb atmosfera!” „E complicat rău să devii român!”

Eric de Oliveira, prezentat la o echipă din Superligă! Va face parte din staff

Decizia luată de Eric de Oliveira la câteva zile de după ce a dezvăluit că-și poate pierde piciorul stâng

Eric de Oliveira, transportat de urgență la spital! Fostul jucător se află în stare gravă

Eric de Oliveira știe cine domină Liga 1: „Este cel mai bun din România, fără niciun dubiu!”

FCSB s-a salvat în ultimul meci din stagiunea precedentă de la un eșec total pe plan intern. Fosta campioană a învins-o pe Dinamo, scor 2-1, și s-a calificat în turul II preliminar al Conference League, după ce a ajuns la baraj de pe locul opt din play-out.

Opinia lui Eric de Oliveira despre problemele de la FCSB

În exclusivitate pentru Sport.ro, Eric de Oliveira a analizat felul în care s-a prezentat FCSB în ediția trecută a primului eșalon din România.

Eric s-a abținut să numească anumiți vinovați pentru situația prin care a trecut FCSB. El a explicat că roș-albaștrii nu s-au calificat în play-off pentru că s-au concentrat mai mult pe meciurile din Europa League.

Totuși, Eric a precizat că fotbaliștii profesioniști trebuie să fie capabili să joace și din trei în trei zile, chiar dacă în România „mereu se plâng” din cauza programului aglomerat. Fostul magician din Liga 1 a încadrat-o astfel pe FCSB într-o meteahnă a fotbalului autohton.

„A fost un sezon clar dominat de Craiova. O surpriză uriașă au fost cei de la FCSB, care nu au prins play-off-ul și cred că Universitatea Craiova și 'U' Cluj au meritat locurile pe care au terminat.

Eric: „Un fotbalist de top trebuie să joace din trei în trei zile”

(...) Nu cred că trebuie să căutăm vinovați. Au avut o perioadă scurtă de pauză înainte de începutul sezonului trecut. Repede a început sezonul cu speranța calificării mai departe. S-au și calificat. Au fost meciurile foarte grele.

Nu prea au dat importanță, părerea mea, în Superligă. De aceea cred că nu au prins play-off-ul. Eu nu cred că sunt vinovați. E chestia asta obișnuită din fotbalul românesc. Foarte multe echipe nu pot să joace din trei în trei zile. Mereu se plâng, mereu e o problemă și așa mai departe.

Nu e chiar o scuză pentru că un fotbalist de top așa trebuie să joace: din trei în trei zile. Eu cred că s-au preocupat prea tare cu Europa League, au lăsat Superliga și asta a făcut diferența”, a subliniat Eric, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Un nume important în Superligă

Cetățean al României din 2016, brazilianul Eric de Oliveira (40 de ani) a fost un mijlocaș ofensiv complet la nivelul primului eșalon, fiind capabil să marcheze, să dribleze și să paseze decisiv.

El a rămas în istoria fotbalului românesc ca cel mai bun marcator din Liga 1, născut în afara granițelor țării, cu 66 de goluri.

Eric de Oliveira a câștigat Cupa și Supercupa României cu Viitorul Constanța în 2019, sub comanda lui Gică Hagi. El a mai jucat în țara noastră pentru Gaz Metan Mediaș, Pandurii Târgu Jiu și FC Voluntari.