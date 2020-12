Derby SPECIAL in Liga 2! Ce echipamente vor purta fotbalistii in Poli Timisoara - Rapid: tricourile vor fi scoase la licitatie dupa meci

ASU Politehnica Timisoara - Rapid va avea loc in runda cu numarul 15 a Ligii 2 din Romania.

Derby-ul de duminica va fi unul special, deoarece ambele echipe vor sari in sprijinirea unei cauze umanitare.

Atat Poli, cat si Rapid vor purta echipamente inedite cu aceasta ocazie, iar la finalul jocului tricourile purtate de fotbalisti vor fi licitate in scop caritabil pentru Organizatia Salvati Copiii Filiala Timsioara.

Tricourile pentru acest meci sunt cu adevarat speciale si prezinta elemente ale ambelor cluburi, precum anii infiintarii, ambele steme, mesaje comune si imagini cu suporteri. Modelul in dungi a fost preluat si de rapidisti in cadrul acestei initiative comune, tricourile oaspetilor urmand sa fie alb-visinii. In premiera la ASU Poli, pe cele alb-violete personalizate pentru fiecare jucator, apare si numele pe spate.

"Ne dorim ca acest meci special sa lase ecouri in comunitate. Ne dorim sa ajutam, la fel cum Salvati Copiii Timisoara o fac de aproape 30 de ani. De aceea echipamentele pe care jucatorii le vor purta vor fi scoase dupa meci la o licitatie caritabila. Banii incasati in urma licitatiei vor fi redirectionati catre filiala Timisoara a organizatiei Salvati Copiii, pentru ca acestia sa poata continua munca extraordinara pe care o fac pentru societate si pentru a-si putea atinge obiectivele", se arata in comunicatul Politehnicii.

Licitatia se va desfasura pe site-ul oficial al Politehnicii Timisoara, incepand imediat dupa meci si pana luni, 7 decembrie, ora 21:00.