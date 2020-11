Danciulescu pune tot la bataie pentru Dinamo! :) "Sper sa nu scot la licitatie si sacoul de la retragere!" Ce mesaj le-a transmis spaniolilor

Ionel Danciulescu inca mai are de primit bani de la Dinamo si a lansat un mesaj ironic la adresa noilor investitori din Stefan cel Mare.

Fost oficial al clubului in sezonul trecut, Danciulescu inca mai are de incasat bani de la Dinamo. In ciuda faptului ca s-a implicat 100% in salvarea echipei si si-a donat chiar si medaliile si trofeele pentru a ajuta clubul cu bani, investitorii spanioli l-au indepartat de la echipa, iar Danciulescu are un mesaj clar pentru ei: "Sa vina cu banii!"

"Mai am si sacoul de atunci (n. r. de la retragerea din cariera de fotbalist), sper sa nu mai fiu nevoit sa il mai scot la licitatie si sa vina acum spaniolii cu banii!

As mai fi putut sa plec la alta echipa, dar dorinta mea a fost sa ma retrag de la Dinamo. A fost decizia mea pentru ca m-am gandit si la viitor, voiam sa raman la Dinamo.

Daca as fi plecat sa mai joc undeva nu stiu daca ma puteam intoarce la Dinamo. Apoi, in fiecare an era un nou proiect.

Regret doar ca nu am avut mai multa implicare, poate ca nu au avut incredere in mine, desi atunci cand mi s-a cerut o opinie, am avut dreptate", a spus Danciulescu, la Digi Sport.