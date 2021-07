"Cred că îmi va fi bine!" Cristi Tanase a imbracat din nou tricoul lui FC Arges, dupa o pauza de 12 ani. Ce obiective are

Cristi Tanase a revenit la Arges dupa 12 ani!

Revenirea lui "Tase" in tricoul alb-violet nu a fost una de bun augur. Echipa sa pierzand la limita, scor 0-1, cu Universitatea Craiova, in primul meci al sezonului.

"Am facut un joc bun contra unei echipe foarte bune. Daca marcam primii, cred ca am fi castigat. Am intalnit un adversar foarte puternic, ce se bate la campionat, dar si noi am aratat bine. Cu mai multa munca, puteam scoate alt rezultat.

Cred ca imi va fi bine, dupa 12-13 ani, sper sa fie bine, sa crestem de la meci la meci si sa aducem victoriile.

Obiectivul nostru este sa prindem play-off-ul, dar o luam pas cu pas. Am inceput cu stangul, trebuie sa castigam neaparat urmatorul meci.

Cred ca anul acesta o sa fie mai puternic campionatul, au revenit cei de la Rapid", a spus Cristi Tanase la finalul meciului cu Universitatea Craiova.