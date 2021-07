"Au inceput platile catre jucatori si angajati!" Fotbalistii lui Dinamo primesc si vesti bune de la suporterii-actionari! Cand sunt prezentate noile tricouri

Suporterii-actionari din DDB le-au dat o veste buna jucatorilor.

Dupa saptamani bune in care s-au plans de situatia de la club si au refuzat sa joace meciurile amicale din cauza ca nu si-au primit banii, fotbalistii de la Dinamo au primit o veste buna. DDB a anuntat printr-un comunicat oficial ca au inceput platile catre jucatorii si angajatii clubului.

Mai mult, in comunicat este mentionat si faptul ca vineri va avea loc o conferinta de presa in care va fi prezentat Bonetti, dar si noile echipamente de joc ale 'cainilor'.

"AU INCEPUT PLATILE CATRE JUCATORI SI ANGAJATI

Vestile bune, care s-au lasat asteptate in ultima vreme, au inceput sa apara:

Administratorul judiciar al lui Dinamo a inceput platile salariilor catre jucatorii si angajatii clubului.

Astfel, cei care au pus umarul la SALVAREA CLUBULUI si au ramas sa ajute Dinamo in continuare, isi vor primi bani cu regularitate.

Sumele reprezinta restul de plata din luna iunie, incepand cu data deschiderii procedurii de insolventa si un avans din salariul pentru luna iulie.

Banii pentru luna in curs ar fi intrat in mod normal in conturi la 15 august, dar avand in vedere perioada grea prin care jucatorii si angajatii au trecut inainte de intrarea in insolventa, s-a luat decizia ca aceste plati sa fie facute chiar din SEARA ACEASTA.

BANII AU FOST PLATITI INTEGRAL PRIN EFORTUL MEMBRILOR DDB

Le multumim pe aceasta cale tuturor suporterilor si jucatorilor care au incredere ca toate eforturile noastre au un singur scop:

SALVAREA CLUBULUI DINAMO SI REVENIREA LA PERFORMANTA

Maine va avea loc o conferinta de presa comuna, FC Dinamo 1948 si Program DDB.

Va fi prezentat noul antrenor, Dario Bonetti si va avea loc LANSAREA OFICIALA A TRICOURILOR inscriptionate cu numele suporterilor (prima serie)", se arata in comunicatul postat pe contul DDB.